Alejandra Rubio recuerda a María Teresa Campos tres años después de su muerte: "Ojalá hubieras conocido a mis hijos"

El recuerdo de María Teresa Campos sigue muy vivo tres años después de su muerte y buena prueba de ello es la ola de homenajes que ha recibido la presentadora, a la que se ha sumado su nieta, Alejandra Rubio.

La escritora ha querido recordar a su abuela públicamente a través de las redes sociales, donde ha compartido unas fotografías junto a ella, dejando constancia del vínculo tan especial que tenían.

"Han pasado tres años ya. Ojalá hubieras conocido a mis hijos", ha escrito la hija de Terelu Campos en su perfil de Instagram.

Recientemente, Alejandra dio a luz a Tessa, su segundo bebé con Carlo Costanzia, mientras continúa recuperándose poco a poco del parto y adaptándose a la rutina con su recién nacida.

De hecho, Alejandra homenajeó con el nombre de su pequeña a su abuela, ya que, según confesó tras salir del hospital, Tessa "es una mezcla entre Teresa y Elsa", en honor también a la abuela de Carlo.

Por su parte, Carmen Borrego ha escrito en Instagram unas conmovedoras palabras: "Tres años sin ti mamá. Tres años que mi primer pensamiento y el último sigues siendo tú. Gracias por ser mi madre y por ser esa grandiosa abuela. Te quiero".