EMOCIONADA
Alejandra Rubio recuerda a María Teresa Campos tres años después de su muerte: "Ojalá hubieras conocido a mis hijos"
Se cumplen tres años de la muerte de María Teresa Campos y tanto sus hijas como su nieta, Alejandra Rubio, han tenido emotivos recuerdos hacia la presentadora.
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El recuerdo de María Teresa Campos sigue muy vivo tres años después de su muerte y buena prueba de ello es la ola de homenajes que ha recibido la presentadora, a la que se ha sumado su nieta, Alejandra Rubio.
La escritora ha querido recordar a su abuela públicamente a través de las redes sociales, donde ha compartido unas fotografías junto a ella, dejando constancia del vínculo tan especial que tenían.
"Han pasado tres años ya. Ojalá hubieras conocido a mis hijos", ha escrito la hija de Terelu Campos en su perfil de Instagram.
Recientemente, Alejandra dio a luz a Tessa, su segundo bebé con Carlo Costanzia, mientras continúa recuperándose poco a poco del parto y adaptándose a la rutina con su recién nacida.
De hecho, Alejandra homenajeó con el nombre de su pequeña a su abuela, ya que, según confesó tras salir del hospital, Tessa "es una mezcla entre Teresa y Elsa", en honor también a la abuela de Carlo.
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Por su parte, Carmen Borrego ha escrito en Instagram unas conmovedoras palabras: "Tres años sin ti mamá. Tres años que mi primer pensamiento y el último sigues siendo tú. Gracias por ser mi madre y por ser esa grandiosa abuela. Te quiero".
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