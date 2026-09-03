La viuda y la exmujer de José Antonio Reyes celebran el cumpleaños del futbolista fallecido: "Siempre juntos"

Han pasado siete años desde que José Antonio Reyes nos dejara tras un trágico accidente de tráfico a los 35 años, pero su recuerdo sigue intacto. El pasado 1 de septiembre, día en que el futbolista hubiese cumplido 43 años, su familia volvió a rendirle un homenaje lleno de cariño. Su viuda, Noelia López, sus dos hijas pequeñas, su exmujer, Ana López, y el primogénito del deportista se reunieron alrededor de una mesa para soplar las velas en su honor.

Ha sido la propia Noelia quien ha compartido el emotivo momento en sus stories de Instagram. En la fotografía se puede ver a las dos mujeres junto a los tres hermanos en la terraza de un restaurante, frente a una gran tarta con las velas del número 43 encendidas. "Siempre juntos" y "Feliz cumpleaños al cielo" han sido las palabras con las que ha querido recordar al exjugador del Sevilla FC.

Story de Noelia López | Instagram

Una familia unida por el recuerdo

Esta bonita forma de llevar el luto refleja el esfuerzo que han hecho ambas madres por mantener vivo el recuerdo del futbolista. Aunque el hijo mayor de Reyes, José, ya ha alcanzado la mayoría de edad, sus hermanas, Noelia (13 años) y Triana (9 años), eran muy pequeñas cuando su padre falleció.

En una entrevista reciente en el programa Y ahora Sonsoles, Noelia explicó lo importante que es para ella que las niñas tengan presente a su padre. De hecho, confesó que cada vez que visitan Utrera, la localidad natal del futbolista, a las pequeñas les encanta que los vecinos les cuenten anécdotas e historias sobre él.

No es la primera vez que vemos a Ana y Noelia compartiendo momentos especiales. Ambas han demostrado en múltiples ocasiones que la prioridad absoluta es que los tres hermanos crezcan muy cerca. Las pasadas fiestas navideñas también las pasaron todos juntos, una estampa que la propia Ana inmortalizó en sus redes con una frase que resume a la perfección su filosofía: "Navidades mágicas en familia. Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos".

Publicación de Ana López y Noelia López | Instagram

El trágico día que conmocionó al mundo del fútbol

El accidente que acabó con la vida de Reyes conmocionó al deporte mundial el 1 de junio de 2019. El extremo sevillano circulaba por la autovía A-376 de regreso a casa tras entrenar con el Extremadura UD -su club en aquel momento- cuando sufrió una salida de vía con su vehículo.

En el trágico siniestro también falleció su primo Jonathan Reyes, de 23 años, mientras que su otro primo, Juan Manuel Calderón, logró salvar la vida tras pasar varios meses ingresado con quemaduras graves. La pérdida de "la Perla de Utrera" dejó una huella imborrable tanto en el entorno del Sevilla FC, club donde se formó e hizo historia, como en aficiones de la talla del Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Arsenal, que siguen recordando hoy su figura.