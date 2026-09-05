Georgina Rodríguez lleva el traje ejecutivo a su terreno en Venecia: así es su espectacular look

Georgina Rodríguez ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas del Festival de Venecia. La empresaria ha acudido este 4 de septiembre al estreno de Mr. Nelson, Did You Kill People?, donde ha vuelto a demostrar por qué sus apariciones en la Mostra no pasan desapercibidas.

Para la ocasión, la influencer ha apostado por un estilismo de Gucci que reinterpreta el traje ejecutivo desde una perspectiva mucho más sofisticada y sensual. Georgina ha elegido un conjunto de dos piezas en azul marino, compuesto por una chaqueta entallada y una falda de silueta recta y largo midi.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia | Gtres

La chaqueta presenta un escote pronunciado que rompe con la estética más tradicional y el look lo ha completado con unos zapatos negros de tacón también de Gucci. Los accesorios también han tenido un papel fundamental, añadiendo al conjunto varias piezas como un llamativo collar y pendientes.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia | Gtres

La elección de Gucci no es casual, ya que en su reciente boda con Cristiano Ronaldo la pareja vistió de la marca. De hecho, ese mismo día por la mañana, Georgina apareció con un vestido midi de tono crema.

De esta forma, Georgina ha hecho su primer gran posado tras su boda con Cristiano Ronaldo.