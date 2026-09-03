Alejandra Rubio y Carlo Costanzia muestran el momento en que su hijo mayor conoció a su hermana Tessa en el hospital

"Estamos en una nube ahora mismo... pero con muchas ganas de disfrutar esta nueva etapa siendo 4". Este mensaje compartido a través de sus historias de Instagram por Alejandra Rubio, junto a una imagen tumbada en la cama del hospital minutos antes de dar a luz a su pequeña Tessa resume a la perfección la felicidad de la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia tras convertirse en padres de su segundo hijo en común -Carlo Jr, su primogénito, tiene 1 año y 8 meses- el pasado sábado 29 de agosto tras dos años y medio de relación.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

Ya en casa con su hija recién nacida, retomando poco a poco la normalidad y disfrutando de los primeros días en esta nueva etapa tan especial de sus vidas siendo papás de dos bebés, a pesar de que la influencer todavía arrastra muchas molestias y dolores ya que el parto fue por cesárea, el hijo de Mar Flores ha roto con su habitual discreción para resumir cómo fueron los momentos previos al nacimiento de su ansiada niña, y revelar cómo fue el emotivo momento en el que su hijo mayor vio por primera vez a su hermanita.

"Bendecido por la familia tan bonita que hemos creado. Gracias a todos por las felicitaciones", ha expresado en redes sociales junto a un carrusel de imágenes en las que vemos a una Alejandra sonriente y tranquila a la espera de dar a luz; las flores y los globos (con el nombre de Tessa y la frase "ha nacido una estrella") que adornaban su habitación (la 6410 de la Fundación Jiménez Díaz, como también ha incluido en el álbum de su paso por el hospital); o su ternura al coger por primera vez a su hija, dormida plácidamente en su pecho.

Una publicación a la que no han tardado en reaccionar, conmovidos, los padres de Carlo. Mientras Mar Flores ha escrito "somos afortunados, la vida nos sigue regalando amor. Gracias @alerubioc & @carlocostanzia por los dos grandes regalos de mi vida . Carlo & Tessa", Carlo Costanzia di Costigliole ha expresado "orgulloso y feliz de la familia que sois, siempre seré agradecido por dejarme compartir con vosotros los momentos mas bonitos y especiales de la vida".