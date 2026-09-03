Muere Gloria Steinem a los 92 años: la icónica periodista que revolucionó el feminismo

Gloria Steinem, activista feminista estadounidense, falleció este 2 de septiembre a los 92 años, rodeada de su círculo más cercano. La triste noticia fue anunciada por su fundación a través de un comunicado en redes sociales, en el que destacaron su aporte a la sociedad: "Los casi cien años que Gloria pasó en la Tierra fueron años bien vividos, y siguió luchando por la igualdad hasta el último momento".

Gracias a figuras como la de Steinem, las mujeres han ido conquistando su propio espacio en un mundo que, hasta no hace tanto, estaba reservado a los hombres. Defendió el derecho al aborto, destapó la explotación laboral en el club Playboy de Nueva York y habló alto y claro sobre todo aquello que la sociedad de la época prefería silenciar.

Una infancia marcada por el cuidado de su madre

Gloria Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo (Ohio), en el seno de una familia de ascendencia judía. El activismo corría por sus venas: su abuela paterna ya fue una reconocida feminista que, además, ayudó a varios familiares a escapar del Holocausto.

Durante su infancia, su padre trabajaba como vendedor ambulante y la familia vivía en una caravana. Sin embargo, los graves problemas de salud mental de su madre, Ruth, provocaron el divorcio de sus padres cuando Gloria tenía solo 10 años. A partir de ese momento, ella y su hermana mayor tuvieron que hacerse cargo de los cuidados de su madre, lo que le impidió acudir a la escuela con regularidad hasta los 12 años.

Lejos de quedarse atrás, se graduó con honores en el prestigioso Smith College. A finales de los años 50 viajó a la India con una beca de investigación, una experiencia vital donde comenzó a dar sus primeros pasos en el activismo social, apoyando a las mujeres locales frente a las políticas gubernamentales.

Se infiltró en el club Playboy

A su regreso a Estados Unidos, comenzó a trabajar como periodista en la revista Help!. Sin embargo, las redacciones de la época solían encasillar a las reporteras en temas superficiales. Deseosa de escribir sobre política y justicia social, se lanzó como periodista independiente.

Su salto definitivo a la fama llegó en 1963. Steinem se infiltró como "conejita" en el club Playboy de Nueva York para investigar de cerca las condiciones en las que trabajaban. El reportaje, publicado en la revista Show, destapó la explotación laboral, la cosificación y el acoso sexual que sufrían las empleadas.

Polly Bergen, Jessie Haver Butler y Gloria Steinem juntas durante la década de 1980 | Gtres

El "clic" que la convirtió en un referente del feminismo

La revista New York Magazine le dio un espacio a Steinem para escribir sobre derechos de las mujeres y otros temas sociales. Allí, en 1969, publicó el artículo "After Black Power, Womens Liberation" (Después del Poder Negro, la Liberación de las Mujeres) que la convirtió en una líder feminista de referencia.

En este texto hablaba del aborto, tanto de experiencias de otras mujeres como de la suya propia, pues ella misma interrumpió su embarazo de forma voluntaria con 22 años, en Londres, cuando todavía era ilegal. "Debes prometerme que harás lo que quieras con tu vida", le dijo el médico que accedió a realizarle la intervención. Y así fue.

Tras este artículo, con el que cubrió una manifestación a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ella misma explicó que sintió un "gran clic" y que "comenzó su vida como feminista activa".

Gloria Steinem | Gtres

Fundó su propia revista para dar voz a las mujeres

En 1972, cofundó la histórica revista feminista Ms. junto a otras compañeras de profesión. La publicación fue todo un éxito al dar espacio a debates políticos y sociales que los medios femeninos tradicionales -enfocados únicamente en la moda y temas relacionados con el hogar- ignoraban por completo.

De esa época destaca su ensayo de 1978, Si los hombres pudieran menstruar, que se convirtió en uno de los textos feministas más leídos. Además de publicar varios libros de éxito, Steinem hizo historia al convertirse en la primera mujer en dar un discurso en el National Press Club.

Debido a su destacado papel en el periodismo, Gloria Steinem recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2021.

Gloria Steinem recibiendo el premio Princesa de Asturias | Gtres

Su popularidad también le valió muchas críticas: desde sectores conservadores que intentaron cancelarla, hasta voces que cuestionaban su papel feminista por considerarla "demasiado glamurosa".

Su vida privada

Su vida personal tampoco estuvo exenta del escrutinio público. Sus relaciones sentimentales con hombres influyentes fueron objeto de habladurías y burlas machistas.

Sin embargo, a los 66 años decidió pasar por el altar. En el año 2000 se casó con el empresario y activista ecologista sudafricano David Bale, padre del famoso actor Christian Bale. La pareja estuvo unida durante tres años hasta el triste fallecimiento de Bale en diciembre de 2003 a causa de un linfoma cerebral.

Gloria Steinem | Gtres

Aprender a envejecer y dejar un legado

Tras superar un cáncer de mama diagnosticado en 1986, Steinem habló del paso del tiempo y aseguró sentir que entraba en una fase de libertad absoluta, libre de las "exigencias de género" a las que se ven sometidas las mujeres desde la juventud.

Preguntada en sus últimos años sobre cómo le gustaría ser recordada, Gloria Steinem explicó lo siguiente: "Espero que mi trabajo haya servido para ayudar a las personas a convertirse en la versión única, valiosa y digna de ser amada que realmente desean ser".