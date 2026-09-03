Christina Rapado habla de su relación con Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: "Yo ya no formo parte de su vida"

Ayer fue la preestrena de la película Las 3.000 maravillas en Madrid, una producción cinematográfica dirigida por Carmen Perona Cabrera que se estrena el próximo 11 de septiembre.

En la película aparecen algunos rostros conocidos, como lo es Christina Rapado, que le da vida a Esmeralda. La intérprete, conocida por su larga trayectoria en la prensa rosa, se ha manifestado sobre su relación con Sheila Devil, hija del cantante Camilo Sesto, con quien tuvo un noviazgo antes de su transición de género.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de cómo está su relación después de más de 10 años desde que lo dejaron, y cuales son los deseos de Christina en la recuperación de Sheila, tras ser ingresada en enero en un centro de desintoxicación.

Su relación con Sheila

"No tengo ningún tipo de relación, me parece absurdo seguir teniendo que estirar un chicle del cual ya no hay nada que estirar", explica la actriz sobre su vínculo con la hija del cantante tras ser preguntada por si en la actualidad aún mantienen el contacto.

"Yo tuve una relación con Camilo Blanes hace más de 10 años, estuve muy enamorada de él", confiesa Rapado. "Yo sí que he querido tener una relación de amistad, pero yo ya no formo parte de su vida y me parece absurdo tener que estar hablando", concluye la también modelo.

Christina Rapado en 2006 | Gtres

Sobre su proceso de recuperación

Por lo que hace al proceso de desintoxicación al cual se está sometiendo desde enero Sheila, sí que se pronuncia abiertamente: "Lo único que sí que pido desde aquí, y aparte lo está haciendo muy bien su madre, es apoyarla, y lo que yo quiero para Sheila es que tenga una pronta recuperación, que encauce su vida, y que esté sana".

"Lo que yo quiero es que ella se recupere y que ella esté sana, indiferente de su identidad", exclama un tema al que también ha entrado en materia: "Porque una vez esté sana, a lo mejor la identidad que está vendiendo, que es un personaje, no es la real", pronuncia.

La actriz justifica que "ella ahora mismo se identifica como mujer y así la tenemos que aceptar, pero cuando vivimos dentro de un pozo, cuando vivimos dentro de un agujero, cuando estamos dentro de un túnel, podemos pensar que somos un unicornio y nos lo creemos", añadiendo que "cuando salgamos de ese túnel y de ese agujero, a lo mejor ya no somos ese unicornio".

Así pues concluye con un mensaje de respeto y dejando claro que no son los demás quienes deben decidir cómo Sheila se siente: "Entonces, eso que sea decisión personal de ella, actualmente ella, porque ella se considera así".

Por qué habla de su vida privada

Christina no parece que tenga mucho rechazo en contar un poco sobre su historia y su vida privada, y eso es porque "no tenemos que renegar de dónde venimos, y yo vengo de la prensa del corazón, y no podemos eclipsar el sol", expresa.

Aunque, con el paso de los años, afirma que ha querido alejar su trayectoria profesional de este tipo de periodismo: "Yo hace mucho tiempo quise dejar lo que es el tema del corazón y de la prensa rosa, aparcado y dedicarme por y para el cine". Y es que confiesa que le "trajo muchos problemas".

Por lo tanto, en la actualidad, explica que "si voy a televisión, que sea para promocionar un disco o para promocionar una película", aunque es completamente "consciente que cuando estamos delante de los medios de comunicación siempre te pueden hacer preguntas por tu vida privada".