Pelayo Díaz prepara una boda muy diferente con su prometido Gal Marom: "No va a ser en una finca típica"

Pelayo Díaz es conocido por ser un icono de la televisión por su trayectoria profesional como diseñador de moda. Pero acabó de convertirse en un personaje que muchos admiran gracias a abrirse a través de las redes sociales.

Y es que el asturiano de 40 años acumula casi 1 millón de seguidores en Instagram, donde, además de crear contenido sobre moda, su especialidad, comparte muchos de los aspectos de su vida, como su perro Vidu, que se ha convertido en una celebridad más con más de 270 mil seguidores en su cuenta propia.

Pelayo también ha sido siempre muy transparente con sus amores y relaciones, y es que tras su matrimonio y divorcio con Andy McDougall, el diseñador ha encontrado su verdadera media naranja, Gal Marom, con quien se comprometió en agosto de 2025.

Díaz, en el estreno de la película Prácticamente Magia 2 en Madrid, ha confesado que las preparaciones para su gran día "progresan adecuadamente". Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles que ha contado sobre cómo será su boda.

Sobre la boda

Cuando la prensa le pregunta por la boda en el photocall de la película Prácticamente Magia 2, el diseñador afirma que será "el año que viene". Además, detalla que "tenemos unas wedding planners maravillosas y ya hemos estado haciendo location scouting, buscando el lugar, y todo progresa adecuadamente".

Aunque se muestra reticente a dar cualquier información en exclusiva a las cámaras, deja claro que "en cuanto pueda, lo daré", porque declara que "amo compartirlo con vosotros, que siempre me tratáis súper bien".

Lo que sí avanza es que la ceremonia no será en Ibiza, puesto que él es más de ciudad, que le "gusta algo temático" y que "no va a ser en una finca típica". El experto en moda confiesa que "eso ya os lo puedo asegurar y adelantar, quiero montar algo divertido".

Por lo que hace a su traje de novio, aclara que tampoco va a ser clásico: "¿Tú te imaginas, yo con algo clásico?", pregunta con humor y entre risas. "Estoy seguro que habrá conjuros y habrá bailes hasta las altas horas de la madrugada", concluye sobre lo que puede explicar de su boda por el momento.

Pelayo Díaz | Gtres

Su historia de amor

Su amor empezó en 2021, aunque la gran mayoría de los medios piensa que fue más tarde: "Cada vez que veo una nota de prensa o una noticia sobre nuestra relación pone que empezamos en 2023, y quiero corregir que empezamos en el 2021, llevamos 5 años".

Su romance aclara que surgió porque "hizo magia él", ya que "yo cuando le conocí no quería enamorarme, estaba divorciándome de Andy", explica. "Dije las palabras mágicas de ahora quiero estar un tiempo solo, ¿sabes?, que todos los que queráis pareja es la frase que tenéis que decir", cuenta con gracia.

"Y sí, bueno, me hechizó y bien que me alegro porque ahora estoy muy contento", comparte el diseñador de moda con unos ojos llenos de amor. Cinco años de relación que hemos podido ir viendo desde su perfil de Instagram, donde ha compartido momentos preciosos juntos.

Así pues, desde Novamás seguimos pendientes de todas las informaciones que se vayan desvelando sobre cómo será la boda de Pelayo Díaz y Gal Marom, para poder mantenerte a la última en todo momento. Una vez más, la gran enhorabuena a la pareja por su compromiso.