Carlo Costanzia se distancia de las palabras de su ex, Mar Flores: él sí considera a Terelu Campos su familia

El nacimiento de Tessa, la primera hija en común de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, no parece haber servido para acercar posturas entre Mar Flores y Terelu Campos. La modelo explicó que la llegada de su nueva nieta no modifica la relación que mantiene con la madre de Alejandra, con quien apenas ha tenido trato hasta ahora.

Mar Flores | Gtres

Mar Flores quiso dejar claro que su prioridad es el bienestar de su hijo, su nuera y sus nietos, dejando en manos de la pareja la manera de gestionar su relación con el resto de la familia. Sus palabras provocaron la respuesta de Terelu, que, aunque admitió que la expresión utilizada por la modelo podría haberse formulado de otra manera, defendió que Carlo Costanzia forma parte de su familia desde el momento en que se convirtió en pareja de su hija.

La colaboradora reivindicó así el vínculo que mantiene con Carlo y destacó que Alejandra ha conseguido que la familia de su pareja también pueda sentirse cercana a la suya.

En medio de estas diferencias, Carlo Costanzia di Costigliole, padre de Carlo, se ha situado en una posición distinta a la de su exmujer. El italiano considera que Terelu y los suyos son familia y asegura que siempre será así.

Carlo Constanzia | Europa Press

Mientras tanto, el padre de Carlo permanece muy cerca de la pareja durante sus primeros días con Tessa, ayudándoles con las tareas domésticas y con el cuidado de sus dos hijos. Según ha contado, tanto Alejandra como Carlo se encuentran muy bien y la llegada de la pequeña está transcurriendo de manera fantástica.