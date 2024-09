Laura Escanes reconoce que se fue "un poco rayada a casa" después de lo que dijo sobre su exnovio, Álvaro de Luna

Este lunes, Laura Escanes volvía a demostrar su gran naturalidad delante de los medios y los pocos filtros que ya usa al hablar de su vida privada durante un evento en Madrid de la marca de cosmética Goa Organics, la que se utiliza en el salón de belleza donde invirtió, Blondi.

Laura Escanes posando para los medios | Gtres

El pasado viernes la influencer volvió a ocupar las portadas de los medios digitales tras las declaraciones que hizo sobre su exnovio, Álvaro de Luna, durante el photocall del Suavefest.

Laura Escanes y Álvaro de Luna | Gtres

Y es que después de que se estuviese durante días rumoreando que la influencer había acudido a un concierto de su exnovio, rumores sobre los que además le preguntaron a él asegurando que le parecía estupendo que hubiese ido... Laura Escanes ha desvelado toda la verdad: ni estuvo en el concierto de su ex e incluso él lo sabía.

"Incluso me encontré a su cuñada, y le dije que me iba a cenar. O sea, quiero decir, él sabía perfectamente que no estaba", aseguró mientras se sentía frustrada por no saber por qué dijo eso: "No sé... No me sorprende ya. Total, dice una cosa y hace otra". Unas sinceras declaraciones que han sido muy comentadas y sobre las que ahora reconoce que se fue un poco rayada a casa.

Laura Escanes posa para la prensa | Gtres

"Mira, me fui un poco rayada a casa, te tengo que decir, pero luego pensé, mira, al final yo me sentía así, lo he dicho así, tampoco he faltado el respeto a nadie, o sea que...", reconoce la influencer ante las cámaras de Europa Press.

Sobre el que también se pronunció fue sobre su exmarido, Risto Mejide, al que considera "familia": "A él siempre respeto infinito y, evidentemente, le quiero mucho, es parte de mi familia, de otra manera, pero lo es, y eso va a ser así toda la vida". Aunque su ruptura fue muy dura: "Sobre todo cuando hay también la presión un poco de los medios o de dar explicaciones que, a lo mejor, tienes que recolocar las cosas ya tú mismo en casa como para encima también saber que lo tienes que recolocar delante de quien te siga o de quien te pide un poco de explicaciones".

Risto Mejide y Laura Escanes | GTRES

Además, sobre las declaraciones, reconoce: "No hay que ser amigos, o sea, yo, hay otras exparejas que me llevo bien, pero, supongo que también depende de la situación, depende de las personas, depende de cada uno, de cómo lo lleva cada uno, pero, yo estoy muy bien".