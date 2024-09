Laura Escanes estalla contra Álvaro de Luna tras sus últimas declaraciones: "Estoy hasta los huevos"

Laura Escanes ha reaccionado como pocas veces ha hecho cansada de que su expareja, Álvaro de Luna, haya fomentado unos rumores que sabía que no eran ciertos, según ella.

Tajante, la influencer ha comentado las últimas declaraciones que hizo el cantante hace unos días en la Vogue Fashion Night Out. Allí, los reporteros le revelaron que, al parecer, Escanes estuvo en secreto en un concierto suyo. "Algo se sabe, me alegro que haya estado yespero que lo haya disfrutado y pasado bien", confesó mientras confirmaba que la hubiera saludado.

Álvaro de Luna en la Vogue Fashion Night Out | Gtres

Sin embargo, Laura se ha hecho eco, ante las cámaras de Europa Press, de estas palabras en la última edición del SuaveFest. Muy molesta, ha negado que estuviese presente en esa actuación

"Estoy tan hasta los huevos", ha asegurado, que dejaba claro que estuvo en el mismo festival en el que su ex actuaba, pero solo escuchó a La Oreja de Van Gogh. "Cuando acabó la Oreja de Van Gogh me fui. De hecho es que subí a redes que estaba cenando y todo, entonces yo no sé de dónde ha salido. Bueno, sí me lo puedo imaginar, pero es que no", admitió.

"Incluso me encontré a su cuñada, y le dije que me iba a cenar. O sea, quiero decir, él sabía perfectamente que no estaba", aseguró mientras sentía frustrada por no saber por qué dijo eso: "Ganitas, no sé... No me sorprende ya. Total, dice una cosa y hace otra".

Laura Escanes en el SuaveFest, molesta por las palabras de Álvaro de Luna | Europa Press

Ante estas situaciones, Escanes ha señalado que no le es indiferente, pero se le hace "muy pesado". De hecho, sobre sus letras y supuestos dardos a su relación, la escritora señaló que no se da por aludida: "Porque no, la realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, pues que cuente lo que le dé la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad".

"Cuando pasan estas cosas, pasas por muchísimas etapas. Y hay una etapa, evidentemente, más de duelo, más de tristeza, hay otra etapa de rabia", dijo sobre su ruptura, afirmando que también está decepcionada, pero que "son aprendizajes": "Intento quedarme con lo bueno".