La respuesta de Laura Escanes cuando le preguntan si ha engordado: "Llegué a pesar lo mismo que cuando tenía 18"

Laura Escanes está disfrutando del verano en su sitio favorito: Menorca. La influencer, visita este archipiélago balear todos los años y esta vez ha querido disfrutar de esta isla con algunas de sus amigas, también creadoras de contenido como ella, Meriloves o Sindy Takanashi: "La isla de mi vida, prometo cuidarte siempre Menorca de mi corazón, te quiero".

En las últimas horas, ha compartido con sus seguidores fotos y vídeos de todo lo que está haciendo en Menorca. Y tras publicar este vídeo en sus historias, donde aparece caminando junto a su amiga Sindy de espaldas, andando por la carretera y disfrutando del atardecer; la influencer se ha visto obligada a responder a las críticas...

Laura Escanes paseando por la carretera con su amiga y disfrutando del atardecer | Instagram

"¿Has engordado?", le ha preguntado un seguidor juzgando, una vez más, su cuerpo. A lo que ella, molesta lógicamente, le ha respondido así de directa: "Contéstame tú esta pregunta antes: ¿Qué más te da?".

El comentario de un seguidor hacia Laura Escanes sobre su peso | Instagram

Minutos después, y aunque en un principio la influencer iba a pasar del tema, ha decidido responder así a esta crítica: "Lo he pensado mejor y sí que te voy a contestar. Tal vez me arrepiento, pero ahí va". Escanes ha contestado que sí que ha engordado y que, respecto al verano pasado, ha aumentado su peso 7 kilos más: "He engordado. De hecho he engordado unos 7 kg con respecto al agosto pasado". Pero como reconoce, está mucho más feliz ahora puesto que el año pasado estaba así de delgada porque, como reconoce, en agosto de 2023, estaba pasando por muy mal momento: "Me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real".

Una publicación con la que además pretende visibilizar la otra cara de la moneda, los muchos comentarios que recibía el pasado verano por estar así de delgada: "Pero los comentarios que recibía eran: ay que cuerpazo, qué delgadita, qué guapa…".

La influencer ha terminado el comunicado haciendo un importante llamamiento recomendando a la gente que, antes de juzgar el cuerpo de los demás, se ahorre hacer algún comentario porque no somos conscientes del daño que se puede hacer a otra persona tan solo con una frase: "Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer". Afortunadamente ella ha afirmado que se encuentra feliz: "Y aquí estoy hoy, 11 meses después FELIZ y con un cuerpazo de la hostia".