Inés Sastre y la monarquía: su respaldo al rey Juan Carlos y los rumores de noviazgo que hubo con Felipe VI

Hace varios años, cuando Inés Sastre todavía residía en París y su vida se repartía entre rodajes, campañas internacionales y viajes constantes, su nombre volvía a ocupar titulares en España.

No era por un proyecto profesional, ni por algún regreso cinematográfico, sino por algo mucho más inesperado: su defensa abierta y pública de la monarquía en un momento en el que la figura de Juan Carlos I ya empezaba a generar un intenso debate nacional.

La modelo, fiel a su carácter directo y sin excesos mediáticos, no dudó entonces en posicionarse. Las declaraciones sorprendieron incluso a quienes la conocen bien. En aquella conversación, Sastre recordaba su cercanía histórica con la Casa Real y afirmaba sentirse monárquica.

El contexto no era menor: España vivía un clima delicado, con crecientes informaciones sobre el emérito y un escrutinio constante sobre los gestos de la institución. Mientras muchas figuras públicas preferían guardar silencio, la modelo madrileña se mantuvo firme en su opinión.

Todo ello despertó inevitablemente el eco de una vieja historia que había acompañado a Sastre durante años: los rumores que, en la década anterior, la habían vinculado sentimentalmente con el entonces príncipe Felipe.

Un capítulo nunca confirmado, siempre tratado por ella con elegancia distante, pero que volvía a flotar cada vez que el nombre de Inés coincidía en un titular con el de la Corona.

Siempre defendió la monarquía

En una entrevista publicada en 2020 por Vanity Fair, Sastre dejó claro que su respaldo al rey Juan Carlos I no era fruto del momento, sino una convicción personal de años. Aseguraba que los reyes "están haciendo un gran trabajo", un mensaje que chocaba con la ola de críticas que empezaba a rodear al emérito entonces.

Aquellas declaraciones retrataban a una Sastre coherente con su postura histórica, pero también valiente en un escenario donde expresar simpatía por el rey Juan Carlos resultaba, cuanto menos, impopular.

La modelo, muy consciente de la repercusión mediática de su opinión, no buscaba generar polémica, simplemente expresar lo que piensa. De hecho, evitó entrar en detalles, polémicas o interpretaciones políticas, pero, aun así, su defensa no pasó desapercibida.

Los rumores con Felipe IV

En paralelo, las redes y los medios volvieron a rescatar una de las historias más repetidas en la vida pública de Sastre: su presunta relación con Felipe VI durante la juventud del ahora rey.

Sastre siempre ha negado que fuera cierto y, en 2020, volvió a restarle importancia. Era "un rumor más", comentó entonces, restando solemnidad a un tema que la prensa trató en alimentar durante años.

Ese episodio forma parte del imaginario mediático que rodea a Sastre desde sus inicios. Aunque siempre ha negado cualquier romance y mantiene su vida privada al margen, la vinculación con Felipe VI reaparece cada cierto tiempo, sobre todo cuando ella misma menciona a la monarquía.

Una voz discreta pero con fuerza

A pesar de su carácter reservado, cada vez que Sastre habla vuelve a situarse en el centro del foco mediático. Su forma de expresarse, serena y elegante, contrasta con el revuelo que generan sus palabras.

Su trayectoria internacional no la ha desvinculado de España ni de su relación histórica con la Casa Real. Y, aunque el tiempo ha pasado, aquel posicionamiento sigue recordándose como el momento en que Inés Sastre decidió reafirmar sin miedo sus convicciones.

No se perdió la firma de libros

Este pasado 3 de diciembre en Madrid, tuvo lugar la presentación y firma en España de las memorias de Juan Carlos I. Y, entre los asistentes al evento, Inés Sastre fue uno de los rostros conocidos que acudieron a apoyar públicamente este lanzamiento.

Sastre se mostró cercana al acto: apareció sonriendo con un ejemplar en las manos junto a otros invitados, y su presencia contribuyó al ambiente de interés mediático que rodeó la presentación.