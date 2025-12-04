¿Quién es Laurence Debray? La escritora detrás de las memorias del rey Juan Carlos I

Ayer, día 3 de diciembre, salieron a la venta, en España, las memorias del rey emérito, tituladas Reconciliación. Un libro que recordamos que salió a la venta en Francia hace casi un mes, concretamente el 5 de noviembre.

Se trata de una obra llena de confesiones directas que ha desatado un auténtico interés en muchos lectores. Pero, sobre todo, atracción por saber quién hay detrás de esas palabras, quién ha escrito realmente todas y cada una de las páginas de las memorias.

Ella es Laurence Debray, una periodista francesa que lleva obsesionada con Juan Carlos I desde su adolescencia. En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre este personaje.

Más sobre Laurence Debray

Debray nació en París el año 1976, y creció entre libros, debates y muchas ideas. Y es que es hija de uno de los intelectuales más importantes de la izquierda francesa: el filósofo Régis Debray.

Su madre también es un personaje muy destacado públicamente. Ella es Elizabeth Burgos, una antropóloga venezolana conocida por sus trabajos sobre identidad y política latinoamericana.

Por lo que respecta a ella, estudió Historia, Literatura y Comercio antes de licenciarse en Economía en Londres. Una formación que la iba a llevar al mundo empresarial, a pesar de que su verdadera vocación era el periodismo y la escritura.

Laurence Debray | Gtres

Así que decidió darle un vuelco a su vida instalándose en España en su juventud para centrarse en la figura de por aquel entonces aún rey Juan Carlos I. Una fascinación que seguía desde su adolescencia.

En 2017 publicó su libro llamado Hija de revolucionarios, donde aparece la figura del actual rey emérito. Explica abiertamente que, en su adolescencia, tenía pósteres del monarca colgados en las paredes de su cuarto, describiéndolo como "tan apuesto como un actor de Hollywood".

Su obsesión por Juan Carlos I

La admiración adolescente evolucionó hasta convertirse en una temática de estudio, y es que, Laurence, realizó su tesis doctoral sobre la trayectoria vital y política del por aquel entonces rey de España. La tituló: La forja de un rey.

Ese fue el trabajo que la vinculó de forma profesional y, sobre todo personal, con el rey emérito. Un inicio de relación que la llevó a colaborar con él para Reconciliación.

Laurence Debray junto a la infanta Elena con las memorias de Juan Carlos I en mano | Gtres

De hecho, la escritora ganó popularidad en octubre de 2024 cuando acompañó a Juan Carlos durante su estancia en Sanxenxo, Galicia, donde él participaba en las regatas.

También fue vista públicamente en el enlace entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, una de las bodas más señaladas del año pasado. Ella quiso pasar desapercibida sin posar junto al monarca y manteniéndose escalones arriba.

Su vida más personal

Además de ser una figura cada vez más pública, Debray también tiene una parte más íntima. Está casada con Emilie Servan-Schreiber, hijo del periodista Jean-Jacques Servan-Schreiber, un personaje muy importante del pensamiento político francés del siglo pasado.

Laurence Debray | Gtres

Juntos, tienen dos hijos llamados Roxane y Samuel, con quienes mantienen una vida familiar discreta, aunque la confidente de Juan Carlos es muy activa en sus redes sociales, compartiendo parte de su rutina.