Irene Villa reconoce que no ha escrito a Nuria Fergó tras su ruptura con Juan Pablo Lauro: "¿Qué le doy, el pésame?"

Recientemente conocíamos que Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro habían roto después de tres años de relación. Una ruptura inesperada, en septiembre de 2023, la cantante sorprendía anunciando a través de las redes sociales que Juan Pablo le había pedido matrimonio en París.

Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, todo apunta a que la pareja ha pasado por varios momentos complicados durante los últimos meses: el problema de salud que sufrió Juan Pablo, la muerte del padre de Nuria... Situaciones que habrían afectado a la relación llevándoles a romper su compromiso.

Nuria Fergó y su prometido, Juan Pablo Lauro | Gtres

De momento, ni la cantante ni el piloto han confirmado que han roto ni se han pronunciado sobre estas informaciones. Quien sí lo ha hecho ha sido la exmujer de Juan Pablo, Irene Villa.

La coach ha atendido a los reporteros de Gtres minutos antes de entrar al teatro. Siempre muy cercana y atenta con la prensa, Irene Villa ha revelado que a pesar de mantener una relación directa y continua con el padre de sus hijos, por temas relacionados con los pequeños, el piloto no le ha contado nada de su ruptura con Nuria y se ha enterado a través de los medios y de los mensajes que ha recibido por WhatsApp: "Como de la vida privada nuestra no hablamos, pues no tenía ni idea". "Últimamente hablamos mucho de los niños, de las tareas, del fútbol, del cole. No me ha dicho que sí ni que no, que los niños están bien, que es lo que importa y que ellos lo saben".

Sobre si le ha sorprendido la noticia de la ruptura, Irene tiene claro que "el tan difícil que a mí no me sorprende nada".

Irene también ha reconocido que aunque sí ha escrito a su exmarido, no se ha puesto en contacto con Nuria Fergó: "No, no. La escribimos con mis hijos cuando falleció el padre, pero qué le doy, ¿el pésame?", admitía con la naturalidad que muestra siempre ante la prensa.