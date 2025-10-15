Chábeli Iglesias renueva la decoración su jardín: en color azul vibrante, tono en tendencia de este otoño

El otoño ya se hace notar con sus lluvias, los vientos intensos y ese cielo encapotado que nos despide del sol veraniego. Con la llegada de la nueva estación, toca adaptar también nuestro entorno: desde el armario hasta la decoración del hogar.

Más allá de seguir las tendencias de moda, vestir la casa con tonos cálidos, usar mantas suaves o encender velas aromáticas puede transformar cualquier espacio y hacerlo más acogedor.

Así lo ha demostrado Chábeli Iglesias, quien ha compartido en sus redes sociales la renovación de un encantador rincón de su espectacular jardín. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Chábeli Iglesias | Gtres

Su nuevo rincón

El pequeño pero acogedor cambio que ha realizado Chábeli Iglesias en su jardín se centra en la zona de la piscina, concretamente en los sofás y sillones que rodean el espacio, además de una mesa baja que aporta funcionalidad y armonía al conjunto.

Chábeli ha optado por renovar las fundas de los sofás exteriores y los cojines, apostando por un azul vibrante, uno de los tonos en tendencia para esta temporada de otoño. Tanto el sofá como los dos sillones lucen ahora este color, con detalles en las costuras en blanco roto que aportan un elegante contraste.

Para dar un toque extra de color, Iglesias ha incorporado dos cojines amarillos, un detalle que aporta luz y se convierte en el centro de atención del espacio. El resto de cojines siguen la línea del blanco roto, manteniendo la coherencia cromática y equilibrando el conjunto con el azul eléctrico.

La mesa de madera, mismo material que las estructuras del resto de elementos, está decorada con tres tiestos de diferentes formas que contienen plantas de distintas especies, todas con un tono de verde intenso que aporta frescura y calidez al ambiente.

Sin duda, Chábeli Iglesias ha demostrado una vez más su buen gusto y sensibilidad estética, adaptando su jardín a las tendencias del momento sin perder su toque personal.

Su pasión por la decoración

A la presentadora de televisión le apasiona la decoración del hogar, y así lo demuestra constantemente a través de sus redes sociales. La creadora de contenido disfruta mostrando cómo transforma cada rincón de su vivienda, cuidando cada detalle y apostando por un estilo elegante, luminoso y acogedor.

Su sensibilidad estética y su gusto por los espacios bien equilibrados la han convertido en una fuente de inspiración para quienes buscan ideas para renovar su casa.

Gran parte de su contenido se centra precisamente en el interiorismo, donde comparte consejos, trucos y pequeñas claves para lograr ambientes con personalidad sin necesidad de grandes cambios. Y es que en su última publicación ella misma afirma que "unos detalles sencillos pueden transformar por completo la energía de un espacio".

Desde la elección de los colores hasta la disposición del mobiliario o los textiles, Chábeli combina tendencias actuales con su toque personal, consiguiendo siempre que su hogar refleje calidez, armonía y estilo propio.