Receta de berenjena smash: el plato viral que vas a querer cenar hoy

En pleno auge de las smash burgers, este formato "aplastado" ha llegado también al terreno veggie. La creadora de contenido Gloria Carrión ha compartido un plato que rápidamente se ha hecho viral y que promete convertirse en la estrella del otoño: la berenjena smash. Un plato vegetal, cremoso y delicioso que aprovecha al máximo esta hortaliza de temporada.

"No puede no gustarle a nadie", asegura la influencer gastronómica en su publicación, donde enseña paso a paso cómo preparar este plato con ingredientes sencillos y un resultado que entra por los ojos.

Una receta saludable, fácil y llena de sabor

Lo mejor de la receta es que no tiene complicación. Solo necesitas berenjenas, yogur vegetal, tahini, ajo, limón y unas hojas aromáticas. Gloria recomienda usar un yogur tipo skyr o griego vegetal para que la salsa quede cremosa y con cuerpo.

Además, al tratarse de una preparación al horno, es una opción ligera y perfecta para cualquier comida o cena. El toque de salsa de soja y sirope de agave equilibra los sabores, y la presentación final —con quicos machacados por encima— le da ese punto crujiente que tanto gusta.

Paso a paso

1. Asa las berenjenas. Lávalas, pínchalas y hornéalas a 200 ºC hasta que estén bien tiernas. Déjalas templar y pélalas, pero conserva el rabito.

2. Aplástalas. Con un mortero o el dorso de una cuchara, presiónalas con cuidado para que mantengan su forma sin romperse del todo.

3. Dóralas. Añade un poco de sal y pásalas por la plancha hasta que queden con ese tono tostado tan apetecible.

4. Prepara la salsa. Mezcla tres cucharadas colmadas de yogur vegetal, una de tahini, medio diente de ajo rallado, un chorrito de zumo de limón, una cucharada de salsa de soja, una cucharadita de sirope de agave, un poco de aceite de oliva, pimienta y unas hojas de salvia o menta picadas.

5. Monta el plato. Coloca una base de la salsa en el fondo, pon encima la berenjena "smash", añade los quicos machacados y termina con un chorrito extra de aceite de oliva.

El truco de Gloria Carrión

El secreto, según Gloria, está en dejar que la berenjena se dore bien a la plancha. Ese paso le da una textura ahumada y jugosa a la vez. Además, recomienda usar salvia fresca, aunque si no tienes, la menta también combina de maravilla.

El resultado es un plato con un equilibrio perfecto entre cremosidad, frescor y un punto crujiente, ideal tanto para servir como entrante como para acompañar otros platos principales.

Lo mejor de todo: se prepara con ingredientes fáciles de encontrar, sin necesidad de complicarse en la cocina. Si te gustan las recetas veganas, que sorprenden y que no requieren esfuerzo, esta se va directa a tu lista de imprescindibles.