Paula Echevarría asegura que está "on fire" cuando habla del cambio físico de su ex, David Bustamante

El físico de David Bustamante vuelve a estar en boca de todos. Hace unos meses el cantante reaparecía en un concierto visiblemente cambiado, un cambio que hizo que se tuviera que enfrentar a críticas sobre su aspecto. En su momento él dijo que todos pasamos por etapas y ahora reaparecía de nuevo demostrando sus palabras.

Era el propio Bustamante el que publicaba una serie de fotos en su perfil de Instagram donde se le veía disfrutando de unas vacaciones junto a Yana Olina y presumiento de fìsico. Tras esto, los comentarios volvieron a surgir, esta vez, alabando el trabajo que había hecho para recuperar de nuevo su cuerpo.

Paula Echevarría vuelve a defender a Bustamante

De nuevo, los micrófonos de Europa Press preguntaban a Paula Echevarría, que se encontraba presentando un evento de la marca cosmética Avéne, sobre este cambio y ella salía a defenderlo.

Paula Echevarría responde a la prensa | Europa Press

Siendo más clara que nunca, la actriz también ha opinado sin rodeos sobre el físico de David Bustamante: "Sí, sí, está on fire, vamos". Lejos de entrar en detalles, la expareja del cantante ha recalcado que el aspecto físico es algo natural y no se debe convertir en objeto de debate: "Los chismes y las cosas tienen la duración que se les quiera dar.

Si no os hicierais eco de esos comentarios, tampoco se les daría mucha bola". Además, aclara que Bustamante "estaba igual de bien antes de su cambio", y defiende que "cada persona sabe por las etapas por las que pasa y lo que te apetece en cada momento".

La mayoría de edad de su hija Daniella

Orgullosa pero prudente, Paula defiende la privacidad de su hija mayor a punto de cumplir la mayoría de edad: "De Daniela te puedo decir que está estupenda, la quiero con locura y estoy muy orgullosa de ella, pero tampoco quiero hablar mucho de ella, porque no sé si ella quiere que todo el mundo sepa lo que quiere hacer con su vida. No es lo mismo que te diga que a Miki le gusta Bluey o le gusta Gru".

Lejos de cualquier preocupación por el cambio de etapa, Paula asegura que no le asusta que Daniela cumpla la mayoría de edad: "No, no me da miedo porque tiene la cabeza bastante bien amueblada. Miedo me daría que no los cumpliera. Hay que cumplirlos, es ley de vida".