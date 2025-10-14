Se desmienten los rumores de crisis entre Sofía Mazagatos y Tito Pajares: las imágenes que confirman que siguen juntos

Aunque lleva años alejada del foco mediático, este 2025, Sofía Mazagatos volvía a estar de actualidad tras reaparecer ante los medios de comunicación. La modelo y presentadora aparecía públicamente tan solo cinco meses después de haberse convertido en madre de su segunda hija, junto a Tito Pajares, a los 49 años. El matrimonio ya tiene otra hija, de 8 años.

Un segundo bebé muy esperado y deseado, y es que antes de este nacimiento, en 2018, Sofía Mazagatos sufría un aborto a los ocho meses de embarazo. Un golpe muy duro para el matrimonio. Un matrimonio que, desde hace semanas, está salpicado por rumores de crisis.

Sofía Mazagatos y Tito Pajares | Gtres

Especulaciones a las que la Sofía y Tito Pajares han puesto fin este pasado fin de semana tras ser grabados juntos en la plaza de toros de Las Ventas, de Madrid, en la corrida donde Morante de la Puebla anunciaba por sorpresa su retirada de los ruedos. La pareja llevaba sin dejarse ver juntos en público desde que el pasado mes de mayo cuando su hija mayor hizo la primera comunión.

Sofía Mazagatos y Tito Pajares, en la plaza de toros de Las Ventas | Europa Pres

Además, durante estos meses, Sofía Mazagatos también ha ocupado las portadas después de que Mar Flores publicase sus memorias, Mar en calma. La modelo y la ex Miss España compartía una gran amistad en los años 90, e incluso en 1996 montaron juntas una agencia de modelos Unique Models, que cerraron meses después, en marzo de 1997. Y aunque desde hace mucho tiempo no tienen ningún contacto, en una declaraciones que hizo Mar recientemente aseguró que estaría dispuesta a tomarse un café con su examiga, una propuesta a la que Sofía también se mostró abierta.