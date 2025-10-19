Miguel Urdangarin reaparece junto a su novia Olympia Beracasa para apoyar a su hermano Pablo

Miguel Urdangarin y su pareja, Olympia Beracasa, han disfrutado de un plan deportivo y familiar este fin de semana en la provincia de Guadalajara.

Los jóvenes asistieron al partido entre el Sanicentro Guadalajara y el Fraikin Granollers, donde juega su hermano Pablo Urdangarin.

Pablo y Miguel Urdangarin | Gtres

La infanta Elena tampoco se quiso perder el partido, demostrando así lo unida que está a los hijos de su hermana, la infanta Cristina, en concreto con Pablo, del que está visiblemente orgullosa por todo lo que está consiguiendo.

Además de disfrutar del partido, la infanta Elena compartió confidencias con su sobrino Miguel y también con la pareja de este, con la que se le vio muy cómplice.

Olympia Beracasa, Miguel Urdangarin y la infanta Elena | Gtres

Se trata de la primera vez que se les ve juntos dese su misterioso paso por el hospital el pasado junio.

Quien no pudo estar fue Juan, que se encuentra trabajando en Londres, al igual que Irene, cursando en Oxford Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos.

Tras la victoria del equipo de Pablo, Miguel, Olympia y la doña Elena bajaron al terreno de juego para ser los primeros en saludarle. Allí protagonizaron un tierno momento charlando y demostrando su fuerte vínculo.