Anna Kournikova ya está preparada para Halloween: su disfraz de mamá pato con sus tres hijos

Halloween ya está a la vuelta de la esquina y el ambiente festivo empieza a sentirse por todas partes. Calles, tiendas y redes sociales se llenan de calabazas, telarañas y disfraces terroríficos que anuncian la llegada de una de las noches más esperadas del año.

Cada vez son más los que se adelantan a la fecha para mostrar sus mejores looks y compartir su espíritu más creativo, marcando el inicio de unas semanas llenas de color, humor y mucha imaginación.

Entre ellos destaca Anna Kournikova, la pareja de Enrique Iglesias, que se ha sumado a la fiebre de Halloween con un disfraz que ha causado sensación en redes. La extenista rusa publicó en Instagram una imagen familiar en la que aparece disfrazada junto a sus tres hijos.

Anna Kournikova disfrazada de Halloween junto a sus tres hijos | Instagram, @annakournikova

La hijas de calabaza

Las dos niñas aparecen disfrazadas de calabaza, un clásico que nunca falla en Halloween y que simboliza la esencia misma de la celebración. Con vestidos naranjas acolchados, gorros a juego y medias negras, las pequeñas encarnan la tradición de forma tierna y colorida.

El disfraz, además de ser cómodo y fácil de llevar, combina la estética infantil con el toque festivo propio de la noche del 31 de octubre.

El color naranja resalta en el conjunto y aporta alegría, mientras que las hojas verdes en el cuello y el gorro imitan una imagen muy parecida a las calabazas talladas que decoran los porches en esta época.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias con sus tres hijos | Instagram, @annakournikova

En la foto, las niñas posan sonrientes, mostrando esa ilusión que los niños viven cuando llega el momento de disfrazarse, jugar a truco o trato y compartir dulces. Su look demuestra que, a veces, lo más simple es también lo más encantador.

El hijo de futbolista

El único hijo de la pareja optó por un disfraz más deportivo que terrorífico: un uniforme de fútbol con camiseta amarilla, pantalones cortos y zapatillas de deporte.

Aunque no se trata de un disfraz de miedo, encaja perfectamente con la personalidad familiar, ya que tanto Enrique Iglesias como Anna Kournikova han mostrado en varias ocasiones su amor por el deporte.

Este disfraz representa la energía, la pasión y el espíritu competitivo de los niños, que a menudo se identifican con sus ídolos del balón. En lugar de monstruos o brujas, el pequeño encarna a un héroe cotidiano, de esos que inspiran esfuerzo y diversión.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias | Gtres

La madre de pollito

Anna Kournikova, por su parte, fue la estrella del conjunto familiar con un disfraz de pollito amarillo que no pasó desapercibido. Lució un traje completo y una capucha con ojos y pico, mostrando así su lado más divertido y maternal.

El look, además de simpático, transmite cercanía y espontaneidad: una madre que no teme reírse de sí misma y sumarse a la magia de Halloween junto a sus hijos.

Anna Kournikova | Gtres

En conjunto, la foto irradia alegría, unión y ternura, recordando que Halloween también es una celebración familiar, donde lo importante no es el miedo, sino la creatividad y la diversión compartida.

Anna Kournikova demuestra así que, más allá de los focos y la fama, hay espacio para disfrutar de los pequeños momentos y mantener viva la ilusión.