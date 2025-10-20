Kiko Rivera prefiere mantener un perfil bajo y no hablar sobre su exmujer, Irene Rosales, y su nuevo novio

A pesar de que Irene Rosales ha acaparado todas las portadas después de que la pasada semana, el miércoles, la revista Semana sacase a la luz que estaba de nuevo ilusionada y desvelaba la identidad del que es su nuevo novio (algo que molestó mucho a la exnuera de Isabel Pantoja), Kiko Rivera ha decidido mantener un perfil bajo y dejar todo el protagonismo a su exmujer y su nueva pareja.

Y aunque Kiko siempre se muestra bastante sincero y ha concedido importantes y reveladoras entrevistas hablando de su familia, parece que con su mujer, el Dj va a llevar una táctica diferente y va a mantenerse todo lo que pueda al margen, sin opinar ni hacer comentarios. Así lo ha demostrado recientemente en las imágenes que han sido captadas del hijo de Isabel Pantoja después de hacerse público que su exmujer está de nuevo enamorada. En el vídeo de arriba te lo mostramos.

Kiko Rivera prefiere no hacer declaraciones a la prensa | Gtres

Fue a finales de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban que habían decidido separarse tras 11 años de relación, 9 de casados, y dos hijas en común.

Irene Rosales y Kiko Rivera posando para los medios | Gtres

Y aunque pocas horas después de salir a la luz la separación, era Kiko el primero en pronunciarse en redes confirmando la noticia, parece que ahora, respecto a lo de Irene, no va a decir nada.