De Anne Hathaway a las Kardashian: el retoque en la mandíbula que se hacen todas las famosas

Siempre lo supimos, aunque no le pusiéramos nombre. Una mandíbula bien definida ha sido, desde siempre, un rasgo de juventud y armonía. Con el paso del tiempo, esa línea pierde definición, el ángulo se suaviza, el cuello empieza a fundirse con el rostro… y todo eso se traduce visualmente en una sola palabra: flacidez.

En redes sociales, a este efecto de mandíbula con estructura se le llama Snatched Face: un rostro definido, tensado y perfectamente estructurado. No se trata solo de verse más joven, sino de proyectar seguridad, fuerza y presencia.

¿Qué es la marcación mandibular?

Hablamos de un conjunto de técnicas que buscan recuperar (o potenciar) la definición del ángulo mandibular, adaptándolo a las proporciones del rostro.

El procedimiento más habitual se realiza con rellenos dérmicos a base de ácido hialurónico, aplicados estratégicamente para proyectar y redefinir la línea mandibular.

También se utilizan inductores de colágeno como la hidroxiapatita cálcica, que además de aportar volumen, estimulan la producción de colágeno en la zona, generando un efecto más estructural y duradero.

Kim Kardashian en 2024 | Gtres

Pero no todo se reduce a inyectar. Dependiendo de la edad y la anatomía del paciente, hay que valorar otros factores: firmeza cutánea, proporciones del mentón, simetría facial... La clave está en diseñar un tratamiento que respete el rostro y no lo imponga.

¿Por qué todas las famosas se retocan la mandíbula?

Porque comunica mucho más que juventud. Una mandíbula bien estructurada transmite firmeza, elegancia, presencia. En tiempos de imagen inmediata, proyectar seguridad facial se ha convertido casi en una herramienta de posicionamiento.

Casos como los de Anne Hathaway, Angelina Jolie o Kris Jenner dejan claro que este rasgo se ha convertido en el nuevo símbolo de poder silencioso: no hay artificio, solo una cara que no se desdibuja. Una línea que sostiene.

Y sí, la marcación mandibular no solo embellece por sí misma: también mejora la percepción del cuello, estiliza el rostro y elimina ópticamente signos de flacidez.

Angelina Jolie en mayo 2025 | Gtres

¿A todo el mundo le queda bien la marcación mandibular?

No exactamente. Una mandíbula excesivamente marcada puede endurecer el rostro o incluso masculinizarlo si no se adapta a las proporciones faciales.

En rostros más delicados, la marcación debe ser sutil. En otros, puede aportar estructura. Pero siempre con un estudio previo.

Además, cuando la flacidez es avanzada, incluso tratamientos como los rellenos a base de ácido hialurónico o los inductores de colágeno como la hidroxiapatita cálcica pueden quedarse cortos.

"Si algo nos enseña esta tendencia, es que cada vez más, la belleza pasa por la estructura, no por el volumen"

A partir de cierto punto, el soporte estructural que necesita el rostro ya no se consigue solo con rellenos. En estos casos, la cirugía sigue siendo la herramienta más efectiva para reposicionar tejidos y restaurar el ángulo mandibular de forma duradera.

Marcación mandibular: qué aporta al rostro

La marcación mandibular no es una moda, sino una forma de devolverle al rostro el marco que el tiempo le ha ido borrando. No se trata de copiar rostros, sino de recuperar la arquitectura facial que mejor sienta a cada paciente.

Y si algo nos enseña esta tendencia, es que cada vez más, la belleza pasa por la estructura, no por el volumen. Porque cuando la mandíbula está definida, el cuello se ve más firme, el rostro más fresco y la expresión… mucho más segura.