Cómo pagan su boda las parejas en España: cuánto cuesta casarse y de dónde sale el dinero

Casarse es caro, sí, pero la ilusión de las parejas mueve montañas. Aunque el vestido, el banquete, las flores y la música disparen el presupuesto en un abrir y cerrar de ojos, es posible celebrar una gran boda, bonita y emotiva sin quedarse en números rojos. Aquí, la clave está en una buena planificación y organización.

El primer paso es hacer un presupuesto realista y preparar una lista de prioridades. Por ejemplo, a lo mejor quieres destinar más dinero a la comida que a la decoración, o pagar un poco más para el fotógrafo que para las invitaciones.

Otro punto a tener en cuenta es ir controlando lo que se va gastando para luego no tener sorpresas; sin embargo, es muy posible que el coste total varíe un poco. Esto es lo que les ha pasado al 40% de las parejas encuestadas en el Informe del Sector Nupcial 2025, realizado por el portal especializado Bodas.net, que aseguran que su boda fue más cara de lo que habían pensado. En el otro lado de la balanza, algo que pasa pocas veces: solo un 6% acabó pagando menos. Ahora bien, la mayoría de las parejas, el 44%, afirman que se ajustaron al presupuesto.

Pareja casándose | Freepik

Esto es lo que cuesta casarse en España

El informe revela que el coste medio de una boda en nuestro país se sitúa en los 24.618 €. Esto supone un 4% más con respecto a los resultados del estudio del año anterior, ya que la tipología de bodas ha ido evolucionando con el paso de los años y ahora, en algunas de ellas, aunque sean más reducidas, hay un mayor gasto por invitado, la celebración es más larga y se contratan más profesionales.

El documento también detalla que un 78% de las parejas encuestadas se gasta más de 25.000 euros y un 11% supera con creces la media al gastar más de 45.000 euros.

¿Cómo pagan la boda las parejas en España?

Al ver según qué cifras, es normal que alguien piense que muchas parejas tienen que endeudarse para poder pagar la boda. Pues bien, volviendo al informe de Bodas.net, podemos ver que tan solo el 10% de las parejas (es decir, 1 de cada 10) pide un préstamo para costearla.

Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? El 48% de los novios utiliza el dinero de los regalos, el 39% tira del dinero de su cuenta corriente, un 31% paga con dinero efectivo y 26% gasta lo que tiene ahorrado en la cuenta. Otras fórmulas son usar la tarjeta de crédito (13%), pedir un préstamo (que representa el 10% de las parejas), recibir dinero por parte de un familiar o amigo (9%) y recibir dinero prestado de familiares y amigos (7%).

Mesa preparada para el banquete de una boda | Freepik

¿A qué destinan las parejas sus ahorros?

Para muchas de ellas, la boda es el motivo principal para destinar parte de sus ahorros. Una vez pasado el gran día, los objetivos cambia: el 41% guarda el dinero para las vacaciones o la luna de miel, el 24% para una casa y el 20% para pagar otros gastos.