Gabriela Guillén, resignada por el papel de Bertín Osborne con su hijo: "Tampoco se le puede obligar a las personas"

Gabriela Guillén ha reaparecido este fin de semana en los Premios Mediterrani 2025 y allí habló ante los medios de comunicación sobre el papel de Bertín Osborne con su hijo en común.

Hace apenas dos meses que los padres presentaron al pequeño David en una portada muy polémica. Un acercamiento público por parte del cantante tras meses de rumores sobre su implicación con el bebé que, sin embargo, parece aún en entredicho.

Bertín Osborne en un evento | Gtres

Ha sido la propia Gabriela Guillén la que ha vuelto a hablar acerca de este tema, asegurando que su hijo "ha visto muy pocas veces" a su padre. "Yo creo que un niño necesita más tiempo con su padre para que él sienta realmente el cariño", ha opinado, señalando que ella se encarga de darle "todo el amor que necesita"

Algo más discreta se mostraba cuando le preguntaban si el cantante cumple con sus obligaciones económicas y, disculpándose con la prensa, explicaba que "es algo muy privado, que merece respeto en cuanto a mi hijo y ya cuando se diga, pues se dirá... pero por mi boca prefiero no hacer comentario al respecto".

"No me apetece nada cuando me nombras a Bertín ahora mismo. Si me nombras a Bertín digo: 'Bueno no voy a entrar ahí', pero sí que es verdad que yo estoy a lo mío y centrada en darle amor y todo el amor que necesita mi hijo y bueno si él quiere estar estará y si no quiere pues tampoco se le puede obligar a las personas", ha asegurado.

Gabriela Guillén | Europa Press

Además, ha aclarado que ella no va a poner ningún impedimento al presentador ni a ninguna de sus hijas para estar con su hijo: "Están las puertas abiertas, como siempre he dicho, así que si ellas quieren".

Por último, Gabriela aseguraba que las memorias que está escribiendo van a dar mucho que hablar porque en ellas hablará de todo lo que se ha especulado en los últimos años: "Van a conocer realmente quién es Gabriela".