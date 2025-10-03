Victoria Federica apuesta por la moda española en el desfile de Dior en París

Victoria Federica ha estado entre las invitadas al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París, uno de los escenarios más prestigiosos del universo fashion. Y lo hizo apostando por una firma española, reivindicando así el talento de nuestras casas de moda en un escaparate internacional de primer nivel.

La hija de la infanta Elena, que hace apenas dos semanas asistió a la presentación de la colección Fractal de la firma barcelonesa Simorra, escogió precisamente un diseño de esta colección para vivir el debut de Jonathan Anderson al frente de Dior. Una elección que no pasó desapercibida y que volvió a situarla como una de las royals mejor vestidas.

El vestido negro con bajo troquelado de Simorra

El vestido elegido por Victoria era negro, de líneas minimalistas en la parte superior con corte de sisa recta y una falda amplia. Lo más llamativo estaba en el bajo, troquelado con motivos geométricos en tejido scuba que aportaba modernidad a un look sobrio y elegante.

Victoria Federica en la Semana de la Moda de París | Getty Images

Como contraste al negro absoluto, llevó el icónico bolso Saddle de Dior en una versión bordada con flores, un accesorio que aportaba un punto de color al look y que servía como nexo perfecto entre la maison francesa y el diseño nacional.

Belleza natural, al estilo Dior

La sobrina de Felipe VI suavizó la formalidad del vestido con una melena suelta de acabado natural y un maquillaje muy fresco: piel bronceada con rubor en mejillas y nariz, eyeliner difuminado, pestañas ligeras y labios en un tono rosado. Una propuesta en sintonía con la nueva dirección creativa de Dior liderada por Jonathan Anderson, que apuesta por looks no-makeup makeup y cabellos desenfadados.

Con apariciones como esta, Victoria Federica confirma que no da puntada sin hilo y que cada look está cuidadosamente estudiado. Más allá de su vínculo con la Casa Real, ha logrado hacerse un hueco propio en la industria, consolidando su posición como una de las influencers españolas con mayor proyección en el mundo de la moda.

Victoria Federica en la Semana de la Moda de París | Getty Images

Otras famosas españolas en el desfile de Dior

Otra de las invitadas ilustres a la presentación de la colección Spring-Summer 2026 de Dior fue Rosalía. La cantante, que mantiene a sus seguidores en vilo a la espera de su nuevo álbum, deslumbró con un minivestido blanco plisado con cuello perkins y mangas estilo capa, que combinó con unas sandalias mule peep toe en negro, adornadas con un lazo sobre los dedos. Igual que Victoria Federica, la catalana apostó por un peinado de acabado natural y desenfadado. Desde el front row, compartió protagonismo con una de las actrices del momento: Jenna Ortega.