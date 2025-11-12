Hiba Abouk responde a Antonio Revilla tras decir que su relación fue un poco "turbulenta": "Yo no la definiría así"

Aunque desde que se conocieron sus relaciones, primero con Laura Matamoros y después con Hiba Abouk, Antonio Revilla no había hecho ninguna declaración al respecto; el famoso empresario, con fama de conquistador, ha roto su silencio en un vídeo que ha protagonizado en redes en la cuenta de TikTok, @gigipuucci, donde vemos a Revilla cocinando y "cotilleando"...

Antonio Revilla e Hiba Abouk, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Un vídeo que está siendo de lo más comentado, y es que además de ser la primera vez que habla abiertamente de sus relaciones, lo que ha dicho ha sido bastante inesperado. Según él, aunque su relación con Hiba empezó como algo bonito acabó siendo algo "turbulenta": "Puedo decir que es la última novia que he tenido, fue antes de verano". Además, cuenta que se conocieron en un conocido restaurante de El Pardo, en Madrid: "Empezamos una relación muy bonita al principio pero luego un poco turbulenta".

Unas declaraciones que, aunque luego quiso matizar, ahí quedaron... Sobre ellas se ha pronunciado ahora la otra protagonista: Hiba Abouk.

Hiba Abouk posando en un photocall | Gtres

La actriz ha acudido este martes a los Premios InStyle en Serie y allí ha concedido unos minutos a la prensa y ha hablado sobre lo que ha dicho su ex y sobre cómo ha definido su relación, un adjetivo con el que la intérprete parece que no está de acuerdo: "No, no la definiría como turbulenta, ni mucho menos, no. Sí, me quedo con lo bueno, que hubo mucho bueno y le deseo lo mejor".