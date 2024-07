Gonzalo Miró desvela que el regreso de Amaia Montero a la música "cada vez está más cerca"

Mientras todas las miradas estaban puestas en Karol G y sus cuatro (exitosos) conciertos en el Santiago Bernabéu, todo el protagonismo durante una canción fue a parar a Amaia Montero. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh llevaba tiempo alejada del foco mediático por una cuestión de salud, sorprendiendo al mundo entero cuando salió al escenario a cantar Rosas, siendo el primer regreso a la música que ha hecho desde hacía dos años. Y ahora, su expareja e íntimo amigo, Gonzalo Miró, ha hablado del momento más viral del año.

Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press, expresando la "alegría" que supone este pequeño pero gran paso para la artista, que lleva tiempo recuperándose en la intimidad para volver con más fuerza que nunca. Un regreso que Gonzalo ha calificado de "esperado" y que supone tan solo una toma de contacto con la música para dar comienzo a algo mucho más grande que vendrá próximamente.

"Era cuestión de tiempo. Y como toma de contacto primera de nuevo con realmente lo que ella quiere hacer, pues oye, espectacular", ha confesado. Además, ha desvelado que este regreso del que todo el mundo habla tan solo lo sabían unos pocos, dejando en el aire si él era uno de los afortunados.

Tras su actuación, no hay ninguna duda de que Amaia recibió infinidad de mensajes. Entre ellos, como ya comentó la actriz de Veneno, el de Daniela Santiago, y ahora hemos podido saber que también el de Gonzalo: "La he felicitado. La he dado la enhorabuena, hombre". Y es que, ha querido dejar claro que a día de hoy y después de tantos años que rompieron su historia de amor, no mantienen una relación "cordial", sino "bastante más cordial": una relación de amistad.

Gonzalo Miró, sobre el regreso de Amaia Montero a los escenarios | Europa Press

A pesar de este pequeño paso, no hay indicios que apunten que la cantante podría volver a retomar su actividad en redes sociales como antes, pero su expareja ha dejado claro que está "muy bien, muy contenta" y que, aunque tuvo nervios antes de la actuación, ha quedado satisfecha. ¿Será este el comienzo de una amistad con Karol G? "Súper agradecida a Karol por el detalle que ha tenido con ella. Desde luego, yo creo que esa amistad ya va a durar muchos años", ha sentenciado.

Y, aunque la intérprete de Quiero Ser ha dejado claro que no piensa volver a formar parte de la banda que le lanzó al estrellato, sí que ha subrayado que su regreso a la industria musical será inminente. Algo que ha vuelto a confirmar Gonzalo: "Ese momento cada vez está más cerca".