Daniela Santiago desvela que Amaia Montero "está recuperada" tras su reaparición en el concierto de Karol G

Sabíamos que Karol G sorprendería en los dos conciertos que organizó en Madrid, pero desconocíamos hasta qué punto. Y es que, después de muchos meses alejada del foco mediático y más de dos años sin subirse a un escenario, Amaia Montero elegía este día, con esta artista y en este momento para reaparecer más fuerte que nunca. Y qué acogida…

Ante la sorpresa de más de 60 mil personas que llenaron el Santiago Bernabéu, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh entonaba su mítico tema Rosas. Un momento de nunca olvidar en el que, una vez más, Amaia volvía a hacer historia. Pero ¿cómo se encuentra después de tanto tiempo alejada de las cámaras, aunque no de la música? Daniela Santiago, a la salida del concierto, hablaba con los micrófonos de Europa Press para desvelar cómo ha sido este regreso.

Emocionada y eufórica tras el show, la actriz de Veneno ha confesado lo que ha hecho nada más terminar la actuación de Amaia: "Cuando ha salido, los pelos de punta. Le he escrito un privado diciéndole que por favor vuelva a los escenarios. La echamos de menos".

Una actuación de la que nadie tenía constancia y de la que ella no había dejado ninguna pista. "Dos años sin cantar, demasiado tiempo para una artista tan grande como lo es ella…", ha sentenciado Daniela. Y es que, lo que todo el mundo se pregunta ahora es si este pequeño -pero gran- paso servirá para que la cantante retome poco a poco su carrera musical. "La hemos visto recuperada, yo por lo menos lo que he percibido, que está recuperada y que tiene ganas de volver a los escenarios. Entonces, me alegro mucho por ella, la verdad", ha añadido.

Hasta el momento, Amaia Montero no ha comentado nada de esta actuación que ha copado los titulares de toda la prensa nacional. La última publicación de su Instagram data del pasado mes de abril y parece que el silencio y la discreción seguirá reinando en su vida. "Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario. Me guardo este momento para siempre", dijo nada más terminar su actuación. Y ahora, todo el mundo reclama su vuelta.