Uñas y cutículas quebradizas: cómo devolver la vitalidad a tus manos

Nuestras manos, en especial dedos y uñas, tienen algo que muchas veces pasamos por alto, y es que la piel produce sus propios aceites naturales, conocidos como lípidos, que protegen e hidratan manos y cutículas. Estos aceites mantienen la piel flexible e hidratada, evitan que las uñas se quiebren y protegen contra la sequedad. Sin embargo, lavarse las manos demasiadas veces en el día o usar jabones agresivos puede eliminarlos, dejando la piel reseca y las cutículas agrietadas. Por suerte, podemos reponerlos con aceites vegetales como el de almendras, jojoba o coco.

Mujer haciéndose las uñas | Freepik

El primer paso es lavar tus manos con agua tibia y frotar suavemente con jabón, de esta manera quedarán más blandas y frescas para el siguiente paso que son los aceites. Después de secarlas y tenerlas completamente limpias, sin impurezas, debes aplicar aceites esenciales y nutritivos, echa un par de gotas y masajea en las cutículas durante unos segundos.

Utiliza un palito de naranjo para empujar la cutícula hacia atrás, esta herramienta ayuda porque no es agresiva y va a mantener el resto de la manicura limpia y protegida. Es importante que siempre uses la punta de madera y no fuerces la cutícula. Cuando hayas terminado de limar, pintar y nutrir, añade un extra de nutrición con cremas hidratantesneutras para que no alteren el pH de la piel.