Fran Rivera explica el estado actual de su hermano Cayetano tras su mala racha: "Está lastimado"
Francisco Rivera ha reaparecido en el Puerto de Santamaria y ha desvelado cómo está su hermano Cayetano después de su polémica policial y la lesión que ha sufrido recientemente.
Cayetano Rivera ha estado este verano envuelto en la polémica después de su ruptura con María Cerqueira y ser detenido por la policía tras un altercado en un conocido restaurante de comida rápida en Madrid.
A ello hay que sumarle la pausa que ha tenido que hacer debido a una lesión en el pie izquierdo. En este contexto, el torero confesó que "podría estar mejor" en cuanto a su estado actual.
Sobre esta situación y por el estado actual de Cayetano, su hermano Francisco Rivera se ha referido, diciendo que se "ha perdido unas corridas de toros, está lastimado".
Al ser preguntado por la denuncia que presentó su hermano contra los agentes que lo detuvieron, ha preferido mantenerse al margen respondiendo que "no tengo nada que decir" y que "está todo en manos de los abogados, creo".
Mientras tanto, la familia mantiene la discreción, esperando que sean los abogados y las autoridades los que esclarezcan este episodio que ha empañado la temporada taurina de los Rivera.
