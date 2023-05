La foto que Berta Vázquez ha publicado en bikini haciendo mención a los "cuerpos normativos": "Blah, blah, blah"

Berta Vázquez se ha convertido en una de las actrices más reconocidas del panorama nacional, y es que su papel en producciones como 'Vis a Vis' logró cautivar a la mayoría del público y ganarse un buen puesto en la industria cinematográfica.

Tras un tiempo 'desparecida', la actriz acudió el pasado 11 de febrero a la ciudad de Sevilla para estar presente en los Premios Goya. Su reaparición en la gala no fue como se esperaba pues sufrió una oleada de críticas sobre su aspecto físico. Todos aquellos terribles mensajes con respecto a su cuerpo hicieron que las redes sociales se volcaran con la actriz y le mostraran un gran apoyo. Además, también contó con el apoyo de amigos, compañeros, y de su expareja, Mario Casas, entre otros.

Berta Vázquez en los Premios Goya 2023 | GTRES

Tras los hirientes y dañinos comentarios que sufrió, Berta decidió compartir un carrusel de imágenes en su perfil de Instagram donde lucía al detalle el look que llevó en la alfombra azul de los Premios Goya y junto a la que escribió: "Keep on shining! (Sigue brillando)", y es que esos comentarios no iba a apagar su luz.

Tras las críticas, Berta siguió compartiendo su cuerpo y su vida en las redes sociales, ajena a cualquier comentario dañino hacia su cuerpo. Y, ahora, pasados unos meses desde lo sucedido, ha querido compartir con su comunidad lo que ella ha denominado 'crisis existenciales'.

Ha publicado un carrete de imágenes, en la primera foto sale ella con cara de susto y ha escrito: "-Nadie:, Yo: dándome cuenta de que la vida es una crisis existencial tras otra"; en la segunda instantánea ha mostrado una foto suya en bikini y ha puesto "cuerpos normativos"; y por último una imagen en la que enseña una manicura junto a la que ha escrito: "COVID 2020", una crisis existencial que afectó a la población. A modo pie de foto de la publicación, la actriz ha escrito un contundente: "Blah blah blah".

La actriz ha recibido un gran apoyo en este post en forma de meme y se ha llenado de mensajes positivos hacia su persona.