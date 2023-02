Marisa Jara, sobre las críticas que ha recibido Berta Vázquez: "Solamente ha cambiado su cuerpo y nada más"

Tras un San Valentín "especial y diferente" en el que estuvo acompañada por su "pareja" y su "bebé", Marisa Jara asistía este miércoles 15 de febrero a la fiesta de la revista Elle en Madrid que acogió a numerosos rostros conocidos y donde se encontró "con algunas amigas".

Una bonita velada donde, tras posar en el photocall, la modelo dedicó unos minutos de su tiempo a los micrófonos de Europa Press, con quienes una vez más, haciendo gala de su simpatía y de la sonrisa que le caracteriza pese a las adversidades, se mostró de lo más receptiva a la hora de contestar a las preguntas de la prensa.

Marisa Jara | GTRES

"¿Qué te voy a decir yo que soy su madre?", son las palabras que precedieron a los halagos y elogios con los que la sevillana de 43 años se deshizo hablando de su hijo Tomás, a quien define como un "niño adorable, es precioso, es muy risueño, está todo el día riéndose y tanto al padre como a mí nos tiene locos".

A corazón abierto, Marisa Jara no dudó en sincerarse sobre el espontáneo aborto que recientemente sufría tras quedarse embarazada "de manera natural" ocho meses después dar a luz a su primer hijo. Una terrible pérdida sobre la que por primera vez habló en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF, y de la que ahora ha vuelto a pronunciarse.

"Ya lo he dicho en varias ocasiones, la verdad es que ha sido un palo, pero como ya tengo a Tomás, pues me solidarizo con otras mujeres que ni siquiera han podido tener ni un niño. Entonces digo que sea lo que Dios quiera, no sé si volveré a ser madre o no, pero ya estoy contenta y agradecida con la vida porque ya tengo a mi bebé y eso es lo que quería y bueno si no ha podido ser, ya está", ha confesado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Sacando su lado más reivindicativo, la andaluza no ha pasado tampoco por alto un tema del que, por desgracia, mucho se ha hablado en los últimos días. Y es que, al ser preguntada por los crueles e hirientes ataques que Berta Vázquez recibió por su físico en su reaparición en los Premios Goya 2023, Marisa Jara ha querido mandarle "todo mi cariño, le mando todo mi apoyo, es una mujer que es una pedazo de actriz, es bellísima, incluso tiene un cuerpo precioso, solamente ha cambiado su cuerpo y nada más".

Berta Vázquez | GTRES

La modelo ha añadido que "tiene la misma cara, la misma alma, el mismo corazón, entonces yo creo que es una vergüenza que a día de hoy, que el cuerpo de una mujer cambie sea noticia, no debería de ser noticia que el cuerpo de una mujer cambie, la verdad. Yo creo que tenemos mucho que aprender y tenemos que ser un poquito más solidarios y mejores personas".

Además, ha hecho hincapié en que "tú ves ese cambio de ese cuerpo pero nunca sabes lo que está pasando esa persona, por qué le ha cambiado el cuerpo. A lo mejor simplemente es por una cosa que no tiene mucha importancia pero y sí la tiene para ella... Hay que ser más empático y más solidario con el físico de las personas. Y no hay que, por favor, criticar el físico".