Las redes se vuelcan con Berta Vázquez tras los ataques de odio a su cuerpo en su reaparición en los Goya

Este sábado 11 de febrero, la ciudad de Sevilla se ha vestido de gala para albergar cuatro años más tarde una nueva y esperada edición de los Premios Goya.

Así, antes de entregar los galardones otorgados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con el fin de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del cine español, el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES desplegaba su alfombra roja para que los invitados a la prestigiosa cita lucieran sus mejores galas.

Todo un escaparate de moda donde los diseñadores y las firmas han vestido sus trabajos en los actores y actrices más famosos en una 'red carpet' que se ha llenado de elegancia y atrevimiento. Sin embargo, los deplorables mensajes no han tardado en ensombrecer una reaparición, que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, que ha derrochado un glamour Old Hollywood por los cuatro costados: Hablamos de Berta Vázquez.

Berta Vázquez | GTRES

La actriz de 'Vis a Vis', que ha presumido de un vestido color café de escote palabra de honor firmado por JCPAJARES, unos guantes de tul y complementos dignos de la realeza egipcia, ha recibido una oleada de comentarios volcándose con ella en Twitter, que te dejamos a continuación, tras una serie de crueles comentarios relacionados con su físico:

"Si es que no falla... ¿No podéis dejar de lado vuestros comentarios gordofóbicos nunca? Berta Vázquez está tan bella ahora como antes. Ah, y que no se os olvide que es actriz y que su peso no influye absolutamente para nada en su talento".

"Sinceramente las personas que estáis escribiendo sobre el cuerpo de Berta Vázquez o de María Pedraza sois gentuza. Del cuerpo ajeno no se habla".

"Qué pena ver qué Berta Vázquez es TT y leer el motivo: su cuerpo. Si me duele a mí leer esas palabras llenas de gordofobia y odio hacia los cuerpos no normativos, no quiero ni imaginar lo que sentirá ella si llega a leerlos. Los cuerpos cambian, pero la gente mala NO".

"No conocía a Berta Vázquez, también sé que no va a leer este tuit, pero me iría con ella al fin del mundo, y a toda las escorias humanas que se ensañan con ella por su físico les diría que se fueran a tomar por el culo".

"La gordodobia existe. La gordofobia está presente, sobre todo cuando es una mujer la víctima. En este caso, Berta Vázquez. Comentarios hirientes, que solo buscan joder a una persona, simplemente por su físico. Sois escoria, tenedlo claro".

"La misma noche que una mujer gorda gana el premio a 'Actriz Revelación' y manda un mensaje a quienes sufren acoso por su físico y reivindica la inclusión de más cuerpos no normativos en el cine hay otres comentando a malas lo gorda que está Berta Vázquez. Qué vergüenza".

"Berta Vázquez es una belleza de mujer. No tiene la talla 34 que tenía antes, pero es un bellezón. No me puedo imaginar lo que tiene que sentir al leer a los putos enfermos y enfermas que se meten con ella por su puto peso. Los kilos se pierden, el ser un hijo de puta NO".