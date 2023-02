Mario Casas defiende a su ex Berta Vázquez tras los ataques que recibió por su cuerpo: "Es bellísima, no hay debate"

La 37ª edición de los Premios Goya se ha visto teñida por los crueles e hirientes ataques que Berta Vázquez recibió por su físico tras reaparecer en la alfombra azul del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.

La actriz de 'Vis a Vis' se convirtió en protagonista involuntaria de una noche mágica para el cine español que, por desgracia, puso un ensombrecido broche a su gala por los mensajes gordofóbicos que formaron un debate paralelo en redes sociales.

Berta Vázquez | GTRES

Repugnantes comentarios por los que tanto usuarios de redes sociales como rostros conocidos como Andrea Duro, Itziar Castro, Leticia Dolera o Miren Ibarguren no dudaron en alzar su voz en sociedad para salir en defensa de la intérprete. Ahora, el último en pronunciarse en público ha sido su ex, Mario Casas, tras su "bella" reacción a la primera publicación que 'Rizos' compartía tras todo lo acontecido.

Mario Casas y Berta Vázquez | GTRES

Este martes 14 de febrero, el protagonista de 'El Barco' ha vuelto a hacer gala de su simpatía frente a la prensa y, pese a que se ha mostrado visiblemente con prisa, no ha perdido la sonrisa para confirmar que "claro" que quiso tener ese cariñoso gesto con ella "porque es bellísima, sí sí", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Intentando decirle adiós a los micrófonos de GTRES y mostrándose de nuevo poco receptivo a contestar a las preguntas relacionadas con lo sucedido con su ex puesto que, como reconoce, "me tengo que ir, lo siento", el intérprete de 'Los Hombres de Paco' ha zanjado sus declaraciones asegurando que "es bellísima, o sea qué más te voy a decir, no hay debate" antes de despedirse con un "muchas gracias" del citado medio.