Eugenia Martínez de Irujo, sobre cómo se encuentra su hermano Cayetano: "Sigue un poco fastidiado"

Eugenia Martínez de Irujo no ha dudado en apoyar a su amigo, Jordi Mollá, en la inauguración de su nueva exposición de pinturas, Heaven, en la Galería Canalejas de Madrid. Un evento en el que también se han dejado ver otros famosos como Carmen Lomana, Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, Rafael Amargo, Carmen Corazzini o Grecia Castta, entre otros.

Eugenia Martínez de Irujo y Jordi Mollá | Gtres

La duquesa de Montoro acudió acompañada de su marido, Narcís Rebollo, y tras posar junto al actor y artista, siempre tan cercana y simpática con la prensa, Eugenia Martínez de Irujo confesó que las navidades no son una época que ella disfrute: "A mí no me gustan nada. Nunca me han gustado. No, es una fecha que no, la verdad. Menos cuando mi hija era pequeña, que es más ilusionante".

Jordi Mollá, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo | Gtres

La hija de la duquesa de Alba también se pronunció sobre cómo se encuentra su hermano Cayetano Martínez de Irujo. Tras celebrar su boda con Bárbara Mirjan, el jinete y su esposa se vieron obligados a posponer su luna de miel debido a los problemas de salud del jinete, que recientemente sufría una infección después de pasar por quirófano para operarse de una hernia discal.