TRAS ROMPER CON MANUEL VEGA
Fernando Martínez de Irujo confirma la nueva relación de su sobrina Tana Rivera: "Está enamorada"
Tras cuatro años de relación, Tana Rivera ha roto con su novio, Manuel Vega. Después de ser fotografiada con el que podría ser su nueva pareja, su tío, Fernando Martínez de Irujo, ha hablado sobre ello.
Cayetana Rivera vuelve a estar ilusionada. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha sido portada de la revista Semana tras haber sido fotografiada en actitud cariñosa con un joven llamado Álvaro, al que habría conocido el pasado mes de septiembre.
A pesar de la discreción con la que están llevando su incipiente noviazgo, Tana y su novio, ejecutivo de una importante multinacional, aprovechan para pasar juntos el máximo tiempo posible.
Al margen de sus encuentros en el piso que Álvaro posee en el centro de Madrid, habrían compartido diferentes planes juntos, como una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, o asistir en pareja a la boda de unos amigos.
Una relación sobre la que la sobrina de Cayetano Rivera todavía no se ha pronunciado públicamente, pero sí lo ha hecho ya su tío, Fernando Martínez de Irujo, en buen estado tras su diagnóstico de cáncer, quien ha confirmado su nueva ilusión.
"Bueno... Enamorada está, está con pareja", decía a Europa Press. Sin querer desvelar muchos más detalles sobre este noviazgo, Fernando comentaba que "la pareja, bueno, a estas edades se cambia como de camisa" y desvelaba que "hacen bien" en conocerse después del fin de su anterior relación con Manuel Vega.
Tana mantuvo con Manuel un noviazgo de cuatro años que se rompió el pasado octubre.
