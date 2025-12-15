Juana Acosta, muy afectada, acude al tanatorio de Héctor Alterio para apoyar a su ex, Ernesto, y su hija Lola

El pasado 13 de diciembre el mundo de la interpretación se teñía de negro con la muerte de Héctor Alterio a los 93 años.

Los primeros en llegar a la capilla ardiente fueron sus hijos, Ernesto y Malena, que hablaban con la prensa asegurando que les daba "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió".

Ernesto y Malena Alterio en el tanatorio de su padre Héctor | Gtres

"Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable. Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", añadía su hija.

Los hermanos estuvieron apoyados en todo momento tanto por familiares como por amigos del mundillo como Fernando Tejero, Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave entre otros.

Ernesto Alterio acompañado de su hija Lola y su pareja | Europa Press

También acudieron al tanatorio Juana Acosta, expareja de Ernesto Alterio, y Lola, la hija que tienen en común. La también actriz llegó acompañada y visiblemente afectada tras la muerte del que fuera su suegro cubriéndose la cara con unas gafas oscuras y saludando a la prensa desde lejos.

Juana Acosta llega al tanatorio de Héctor Alterio | Gtres

Luego, se reunía con Lola que daba el último adiós a su abuelo, de quien también está siguiendo sus pasos pues es la tercera generación de los Alterio en dedicarse a la interpretación.