Juana Acosta, muy afectada, acude al tanatorio de Héctor Alterio para apoyar a su ex, Ernesto, y su hija Lola
El sábado fallecía el actor Héctor Alterio, padre de los también actores Ernesto y Malena. La capilla ardiente se abría para todos aquellos que se querían despedir del argentino y hasta allí se acercaba Juana Acosta, exmujer de su hijo, junto a la hija que tienen en común, Lola.
El pasado 13 de diciembre el mundo de la interpretación se teñía de negro con la muerte de Héctor Alterio a los 93 años.
Los primeros en llegar a la capilla ardiente fueron sus hijos, Ernesto y Malena, que hablaban con la prensa asegurando que les daba "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió".
"Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable. Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", añadía su hija.
Los hermanos estuvieron apoyados en todo momento tanto por familiares como por amigos del mundillo como Fernando Tejero, Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave entre otros.
También acudieron al tanatorio Juana Acosta, expareja de Ernesto Alterio, y Lola, la hija que tienen en común. La también actriz llegó acompañada y visiblemente afectada tras la muerte del que fuera su suegro cubriéndose la cara con unas gafas oscuras y saludando a la prensa desde lejos.
Luego, se reunía con Lola que daba el último adiós a su abuelo, de quien también está siguiendo sus pasos pues es la tercera generación de los Alterio en dedicarse a la interpretación.
