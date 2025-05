Fernando Guillén Cuervo defiende a su hermana Cayetana de su polémica con Amaia Montero

Recientemente Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero protagonizaban una sonada polémica. El pasado 21 de abril, a su paso por el photocall de la fiesta que organizaron con los nominados a los Premios Talía de las Artes Escénicas, la intérprete sufría un desliz que le ha salido caro...

Y es que sin ningún tipo de maldad y con total naturalidad, Cayetana confirmaba a los medios el regreso de su gran amiga y madrina de su hijo Leo, Amaia Montero, a La Oreja de Van Gogh. Unas declaraciones que provocaban un auténtico revuelo y el distanciamiento entre ellas, ya que horas después de lo ocurrido, la cantante dejaba de seguir a Cayetana en redes sociales.

Una polémica que ha afectado a Cayetana que ha preferido evitar el tema sobre la alfombra roja de los Premios Talía.

Cayetana Guillén Cuervo, en los Premios Talía | Gtres

Quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de defender a su hermana y apaciguar las aguas ha sido el hermano de la actriz, el también actor Fernando Guillén Cuervo.

"Cayetana es una chica maravillosa, libre, luchadora. Y si no me equivoco Amaia es la madrina de mi sobrino Leito y la amistad que une a Cayetana y Amaia viene de décadas. Entonces, lógicamente, sin ningún tipo de duda, Cayetana lo hizo para apoyar a su amiga, indudablemente, indudablemente. Dijera lo que dijera, porque no lo he visto, todos podemos meter la pata, incluso desde la buena intención", ha asegurado Fernando defendiendo a su hermana.

Como confiesa, "Cayetana es muy visceral y para ella, la familia, los amigos, son lo más importante de su vida". Y cree que también todo la polémica que se ha generado ha venido provocada por la repercusión que ha tenido en los medios las declaraciones que hizo su hermana sobre Amaia: "No creo que se deteriore la relación de Amaia y Cayetana. Creo que a veces el ruido ajeno que hay alrededor hace más daño que el hecho en sí".

Fernando Guillén Cuervo haciendo declaraciones a los medios | Europa Press

Y sobre que Amaia haya dejado de seguir a Cayetana en redes sociales, Fernando lo tiene claro: "No toda la vida es Instagram. Yo, por ejemplo, que no uso nada las redes, estoy totalmente ajeno a ello. Todo se arregla menos la muerte y las enfermedades graves".