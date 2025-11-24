Elena Gortari, un ejemplo de naturalidad: "Me voy a plantar en una alfombra roja con todos estos pelos en los brazos"

La influencer y creadora de contenido Elena Gortari ha compartido a través de sus redes sociales un mensaje de empoderamiento que llevaba mucho tiempo tratando de difundir: un vídeo normalizando el vello en el cuerpo femenino.

En la reciente publicación, Gortari explica sin tapujos su decisión de acudir a un evento lleno de famosos y cámaras con el brazo sin depilar, reivindicando la naturalidad.

"Me voy a plantar en una alfombra roja con esto, sí, sí, con todos estos pelos en los brazos", afirma la influencer, mostrando con orgullo su antebrazo. Una decisión que le ha costado muchos años entender, así lo explica ella a través de su perfil de TikTok.

Un mensaje para inspirador

Elena explica que hace cuatro años le habría encantado encontrar un vídeo como el suyo, en el que una chica arreglada y maquillada asista a un evento importante mostrando con naturalidad sus vellos.

"A mí hace cuatro años me hubiera encantado ver un vídeo de una chica súper maquillada, súper arreglada, yendo a un evento con gente importante, con estos pelos en el brazo", asegura.

Con esto, Elena busca visibilizar que tener vello corporal es completamente normal y que no resta ni belleza ni elegancia. Su objetivo es mostrar que las mujeres pueden sentirse seguras sin renunciar a su apariencia natural, dejando atrás los estándares de belleza y fomentando una mayor aceptación del cuerpo tal como es.

Elena Gortari | Gtres

Con mucha naturalidad

En el vídeo, Elena relata que antes solía depilarse constantemente: "Cera, cuchilla, decoloración… me picaba todo", un ritual estético que realizaba por complejo, pues siempre le hicieron creer que el vello corporal era un rasgo poco femenino.

Con el tiempo, sin embargo, ha decidido aceptarse tal y como es: "Si tengo pelo en la cabeza, también tengo vello en el brazo, porque es normal y lógico. Soy un ser humano, tengo pelo como cualquier hijo de vecino. Y mira qué divina voy", afirma, mostrando con confianza su look.

Consejos para su audiencia

El mensaje de Elena busca que otras personas no se sientan presionadas a eliminar su vello corporal para encajar en los estándares de belleza, algo que ella misma hizo durante años.

"Hago este vídeo para que tú no te agobies, no te ralles y vayas con tus pelos en el brazo divina. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie, solo tú. Solo tú te fijas en tus defectos, la gente está más preocupada de los suyos", reflexiona la creadora de contenido.

Con esta declaración, la influencer refuerza su compromiso con la aceptación personal y la autoestima, valores que ha promovido durante años en redes.

Elena Gortari siempre se ha mostrado como una gran animadora de su comunidad, promoviendo que sus seguidoras prioricen su comodidad y felicidad por encima de las expectativas sociales.