Ágatha Ruiz de la Prada, tras la muerte de Encarnita Polo en una residencia: "Me tomo una pastilla antes de ir"

La trágica muerte deEncarnita Polo en una residencia de Ávila ha dejado consternado al mundo del espectáculo. El presunto autor de su muerte, de 66 años, ya se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial y la investigación sigue su curso.

Según apuntan los primeros indicios, el individuo, que llevaba solo tres días en dicho centro, estranguló a la artista hasta la muerte.

Este hecho ha abierto el debate sobre estos centros y la seguridad que deberían tener a pesar de que la mayoría de ellos son lugares donde nuestros mayores están atendidos de la mejor manera posible. Eso sí, noticas como esta desatan la polémica.

Encarnita Polo en 2017 | Gtres

Así, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido uno de los rostros conocidos que, sin pelos en la lengua, ha mostrado su opinión al respecto y ha asegurado que "a mí me da mucho miedo ir a una residencia de estas, ojalá que no tenga que ir a una".

Ágatha Ruiz de la Prada | Europa Press

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, la diseñadora ha confesado que "me tomo una pastilla antes de ir" y que le da "miedo" pensar en lo que pueda pasar en una residencia de mayores: "Hay que tener un cuidado".

Otros famosos que se han pronunciado en las últimas horas han sido Verónica Dulanto o Nieves Herrero, que han confesado sentirse en shock y apenadas por lo sucedido.