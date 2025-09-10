Fabiola Martínez, sobre la relación de sus hijos con el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Los lazos van surgiendo"

Volcada en su proyecto más especial, y ajena a la polémica que persigue a Bertín Osborne tras posar en portada de la revista ¡Hola! con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, con la intención de normalizar su relación y darle el mismo lugar que al resto de sus hijos porque no quiere que se piense que le tiene "escondido", Fabiola Martínez ha presentado su marca de ropa, Bonbini, en un pop up de moda multimarca que se está celebrando en un conocido local de Madrid.

Intentando desmarcarse de la imagen de mujer de que la ha perseguido durante años, la venezolana se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press sobre cómo es su nueva vida y su realidad, dejando claro que nadie le ha regalado nada y que es una trabajadora nata.

Como explica, decidió crear Bonbini, que significa "bienvenido" en papiamento, idioma que se habla en las islas del Caribe, "pues por la necesidad un poco de buscar un medio de estabilidad económica. A lo que me dedico, hoy estoy, mañana no estoy, y dependo siempre de que haya un poco de trabajo y me llamen. Y esto es como algo mío que puedo crear".

"En mi humilde posición, mi proyecto de momento, yo lo que tengo en mi cabeza es en dos, tres años tener la marca posicionada en el mercado en el que yo quiero estar y con los diseños con los que quiero estar. Yo no diseño, ni quiero diseñar porque para eso ya están los profesionales. Entonces, bueno, pues quiero aportarle un plus para que tenga ese sello de verdad de Bonbini, pero todavía necesito más tiempo" añade, reconociendo que "emprender aquí ahora en España está siendo súper complicado porque no tienes muchas ayudas ni muchos beneficios al ser una empresa pequeña". "Tenía mis ahorros que es lo que he ido invirtiendo en esto" desvela.

Fabiola Martínez haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Y es que como ha aclarado respondiendo a los que piensan que teniendo Bertín un gran patrimonio ella podría haberse beneficiado, "que lo tenga él no significa que lo tenga yo. Yo vengo de una familia humilde, toda mi vida he trabajado, desde los 17 años. He tenido la gran suerte de como modelo poder trabajar muchísimo, yo ayudo a mi familia, tengo dos hipotecas, que eso no es responsabilidad de nadie más". "Es verdad que yo solita me he metido en todo eso, pero bueno, lo hago con un par de ovarios, exactamente. Y efectivamente, ojalá yo pudiese tener mucho dinero, pero no tengo, no he heredado, no..." asegura.

Un negocio en el que no ha propuesto a su exmarido que invierta, ya que como confiesa "soy muy mía, a mí me gustan mis cosas, y lo de mezclar como que no. O sea, esto es mío, lo he creado yo, aquí hay también mucho de autoestima, de... Yo me siento orgullosa, ¿sabes? De no tener padrinos que me, ¿sabes? Que me paguen el plato de comida, yo me lo curro".

Sin embargo, huye de los que creen que es un ejemplo: "Pero como yo, hay mucha gente. Cuando te conviertes en un personaje público, la gente te dota de cosas que no siempre son reales".

Y, como no podía ser de otra manera, Fabiola se ha enfrentado a las preguntas sobre la portada que ha protagonizado Bertín con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Y con la elegancia que siempre la ha caracterizado ha respondido que "no es lo mismo decirlo desde mi vida que desde la vida de los demás. Y más en este aspecto, porque al final puede afectar a gente que quiero, a mis hijos, a sus hijas, y prefiero mantenerme al margen de este tema, construyendo mi caminito mío".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Respecto a las declaraciones de su exmarido reconociendo que no puede obligar a su familia a que tengan relación con el pequeño, la venezolana confiesa que "decirlo así es frivolizar una relación. No se obliga a nadie, pero es verdad que los lazos van surgiendo poco a poco".

"Mira, cuando una madre tiene un hijo, en el momento que pare y te lo ponen encima, tú lo sientes tuyo, pero un padre no siempre siente eso. Depende de la educación que haya tenido, depende de cómo lo hayan querido, cómo haya percibido en el amor desde la infancia. Eso es lo que hace que tú seas un padre como más implicado o menos implicado. Ahora, que ya somos bastante mayores y que cada uno decide cómo quiere llevar la vida, pero hablar de un niño que todavía tiene mucha vida por delante, si Dios quiere eh... Yo no me siento cómoda interviniendo en algo que no me corresponde, ¿sabes? O sea, cada uno educa como considera", dejando claro que "si además de todo lo que tengo yo tuviese que estar en la cabeza de Bertín, me vuelvo loca. Nada, yo ocupo mis pensamientos y mis cosas con lo mío".