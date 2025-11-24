Mireia Canalda anuncia su reconciliación con Julià Garrote: "No creía en las segundas oportunidades"

Dos meses después de anunciar su ruptura, Mireia Canalda y Julià Garrote han sorprendido a todos sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: están juntos de nuevo. La modelo y actriz ha compartido un vídeo grabado en plena Ciutat Vella de Barcelona en el que aparecen abrazándose y besándose, confirmando así su reconciliación.

"No creía en las segundas oportunidades, pero la vida tiene sus propios planes", escribía Mireia para acompañar estas imágenes. Un mensaje que deja ver que la decisión ha sido meditada y que ambos han encontrado el momento adecuado para iniciar un nuevo capítulo en su historia de amor.

Los motivos de la reconciliación

Mientras se suceden las imágenes, Mireia va escribiendo frases que muestran los motivos por lo que ha decidido apostar por una segunda parte junto a Julià: "Será su forma tan bonita de quererme, su manera tan positiva de ver la vida, él no es solo un volver, él es casa. Lo intentaremos de nuevo: más conscientes, más maduros, más nosotros".

Además, en el texto que acompaña la publicación, la modelo añade otra declaración de amor más breve, pero cargada de intención: "¡Quemen los barcos! Eres casa, te amo".

Con sus palabras, Mireia deja claro que está convencida de esta segunda oportunidad y que ambos han decidido apostar fuerte.

La respuesta de Julià

Julià Garrote no tardó en corresponder a las palabras de Mireia con un mensaje igual de elocuente. "Ganaría y ganaré mil y una batallas para estar a TU lado! Quemo los barcos para siempre y más allá!", escribió el exjugador de baloncesto.

A estas palabras añadió una cita romántica que ha emocionado a sus seguidores: "Te reconocería en la más absoluta oscuridad, aunque fueras muda y yo sorda… Y te amaría en todo ello, hasta que la última estrella del cielo se extinguiera en el olvido".

El post se ha llenado de felicitaciones y mensajes celebrando que la pareja haya decidido darse otra oportunidad, justo a las puertas de las Navidades, una época especialmente propicia para hablar de amor y nuevos comienzos.

Así anunció Mireia su ruptura

Fue el pasado mes de octubre cuando Mireia Canalda anunciaba, durante una gala solidaria contra el cáncer infantil, que había roto con Julià Garrote tras casi dos años de relación. La noticia impactó porque la pareja había formado una familia feliz, con los dos hijos de ella —fruto de su matrimonio con Felipe López— y los dos hijos de él.

En aquel momento, Mireia explicó así el motivo de la separación: "No creo en el amor para siempre… Si no vibras en el mismo lugar, por muy buena persona que sea, pues ahora no es".

Ahora, aquellas palabras parecen haber quedado atrás. Con este reencuentro, todo apunta a que Mireia y Julià han vuelto a "vibrar en el mismo lugar" y apuestan de nuevo por su historia.

Un fin de semana de celebración

Después de anunciar públicamente su reconciliación, Mireia y Julià han aprovechado el momento para celebrarlo por todo lo alto. La pareja ha compartido en redes un fin de semana muy completo que refleja esta nueva etapa: una calçotada, excursiones por la zona de Tarragona y dos conciertos —Figa Flawas y Buhos— que pusieron la banda sonora perfecta a su reencuentro.

Un plan que confirma que vuelven con más ganas que nunca de disfrutar juntos.