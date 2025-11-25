Esther Alcocer Koplowitz: su faceta de empresaria de éxito y su rol como madre y hermana mayor de Alicia y Carmen

Esther Alcocer Koplowitz estuvo presente este lunes en la entrega del Premio Internacional Príncipe Talal de Desarrollo Humano 2025, donde se la vio conversando con el protagonista del evento: el príncipe Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud. Su presencia llamó la atención porque no es habitual verla en actos públicos.

Sin embargo, este otoño ha sido una excepción. Además de esta última cita, también asistió a los Premios Princesa de Asturias, a la recepción oficial del 12 de octubre y al banquete en el Palacio Real en honor al sultán de Omán. Una agenda pública poco frecuente en ella, pero donde ha destacado con su estilo sobrio y su porte aristocrático.

Siempre impecable, Esther Alcocer domina ese aire elegante, serio y contenido que la acompaña desde hace décadas. Pero, ¿qué más sabemos de la mujer que hay detrás de esa imagen?

Esther Alcocer Koplowitz | Gtres

Esther Alcocer Koplowitz como empresaria de éxito

Nacida en Madrid el 10 de noviembre de 1970, Esther es la primogénita del matrimonio formado por Esther Koplowitz y Alberto Alcocer. Después llegarían sus dos hermanas, Alicia y Carmen.

Estudió Derecho y completó su formación con el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en el IESE de Madrid. Ese camino la llevó a progresar en el ámbito laboral dentro hasta convertirse, en 2013, en presidenta del consejo de administración del grupo FCC, además de ocupar un puesto como vocal en Cementos Portland Valderrivas.

Su trayectoria ha sido reconocida en múltiples ocasiones. El pasado mes de septiembre, la revista Ejecutivos la premió por su liderazgo "con visión, integridad, compromiso y responsabilidad". También recibió el Premio Líder Empresarial del Año del Grupo Henneo y el Premio AMMDE de Construcción y Arquitectura como mujer referente del sector.

En 2024, FEDEPE destacó su contribución a la transformación de FCC, su impulso a la sostenibilidad y su defensa de la igualdad de oportunidades. Ella misma ha explicado en varias ocasiones que su gran inspiración ha sido siempre su madre, quien también le inculcó la tradición familiar de involucrarse en proyectos filantrópicos.

Esther Koplowitz y su hija Esther Alcocer Koplowitz | Gtres

Títulos, su rol como madre y una vida discreta

Además de su carrera empresarial, Esther Alcocer Koplowitz ostenta desde 2019 el título de marquesa de Peñalver, cedido por su madre.

El 5 de agosto de 1993 se casó con el empresario Pablo Santos, con quien tiene tres hijos: Esther, Carmen y Pablo. La familia ha mantenido siempre un perfil muy bajo, pero algunos datos profesionales de sus hijas son públicos gracias a sus perfiles de LinkedIn.

Esther Alcocer Koplowitz, su marido y sus dos hijas | Gtres

Su hija mayor, Esther, estudió Gestión Internacional en Kings College London, realizó un intercambio en la Università Bocconi de Milán y lleva ya cuatro años trabajando como analista financiera en la empresa familiar.

Por su parte, Carmen, la hija mediana, cursa en la actualidad un doble máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas en IE Law School (Madrid), tras graduarse en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad Pontificia Comillas.

Hermana mayor de Alicia y Carmen, que también siguieron sus pasos

Sus hermanas, Alicia y Carmen, también estudiaron Derecho y trabajaron en los servicios jurídicos de la empresa familiar. Alicia, marquesa de Campo Florido, es madre de dos hijos: Alicia —de la que ya os hemos hablado en NovaMás— y Fernando.

Alicia Alcocer Koplowitz | Gtres

Y Carmen, condesa de Peñalver, estuvo casada con el cantante Juan Losada (con quien tiene tres hijos) y ocupa un puesto como consejera de FCC, participando también en la comisión de nombramientos y retribuciones junto a su hermana. Si hay algo que une a las tres, aparte de sus manejos de los negocios, es su pasión por el esquí.