Fabiola Martínez explica cómo se sintió tras firmar su divorcio con Bertín Osborne

Estas últimas semanas han sido algo diferentes para Fabiola Martínez. La venezolana está de celebración, ya que ha sido galardonada como 'mujer solidaria' en este 2022 en los Premios Fearless, un obsequio y un reconocimiento que ha conseguido por su labor en la Fundación que abrió junto a su ahora exmarido Bertín Osborne.

La modelo ha afirmado que ella solo es la ''cara visible'', pero que el trabajo va más allá y que este premio va dirigido a muchas personas que se dejan la piel por lograr que todo salga bien. "No me gusta recibir premios, pero el equipo ha trabajado tanto para renacer que esto supone un reconocimiento al trabajo. Es un premio para la Fundación", ha explicado ante los micrófonos de 'Europa Press'. Unas palabras que han desembocado en una confesión sobre su estado actual tras su separación con el cantante y presentador andaluz.

Su reaparición ha venido justo después de grabar su firma en el papel que le devuelve el 'título' de soltera. Un cambio al que tiene que acostumbrarse y que viene seguido de días mejores y peores, algo que no ha dudado en manifestar. Fabiola se ha sincerado y ha hablado sobre cómo se siente con este punto y final en su matrimonio afirmando que es duro, pero que hay que seguir adelante.

"Lo que pasa es que bueno, es como todo, cuando vas al gimnasio y entrenas, pues cada vez estás más fuerte y todos los días hacemos, bueno, no todos los días, porque no hay que dramatizar demasiado. Pero sí es verdad que hay días duros en los que te apetece solo llorar y no levantarte, pero lo haces", declaraba Fabiola unos días después de que Bertín contara qué es lo que más echa de menos de su exmujer.

La pareja llevaba más de dos décadas y compartía dos hijos Norberto Enrique y Carlos Alberto, dos chicos que siempre les unirán aunque sus vidas tomen caminos separados. La difícil decisión que tomaron en su día vino seguida de una aclaración por parte de un comunicado conjunto donde afirmaban que no había un motivo concreto, ni terceras personas, sino que tal como ha expresado la propia Fabiola al medio citado, "siempre ha sido de mutuo acuerdo desde el principio".

Pese a su ahora vida sentimental separada, ambos mantienen una muy buena relación y Fabiola afirma que esta ruptura ha sido como "terminar una etapa que sientes que la vas dejando ahí, la vas dejando, que no es una cosa de uno, era una cosa de dos y al final lo hemos conseguido", ha narrado la modelo.

"La tranquilidad de decir bueno, pues ya está ya organizado, que era lo importante", continuaba diciendo antes de confesar que mientras ella recogía ese premio, Bertín se encontraba "en casa ahora con los niños", un claro reflejo de que a pesar de no seguir casados, el vínculo entre ellos siempre seguirá presente.

