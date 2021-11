Fabiola Martínez se pronuncia sobre los rumores de relación de Bertín Osborne con una joven

Este miércoles las revistas amanecían con la supuesta nueva ilusión de Bertín Osborne con una joven sevillana. El presentador anunciaba su separación en un comunicado conjunto con Fabiola Martínez el pasado mes de enero y desde entonces no había sido relacionado con ninguna mujer.

La revista Semana ha revelado en exclusiva que Bertín Osborne podría haber comenzado una relación con Chabeli Navarro. Según la revista, la joven sevillana y el presentador llevarían cinco meses conociéndose y quedando, aunque por el momento ninguno ha confirmado ni desmentido su relación ni han puesto nombre a lo que tienen.

Además, la joven sevillana también es conocida por haber mantenido una relación, supuestamente, con Kiko Rivera, aireando su relación con el DJ por los platós de televisión. Aunque esta información nunca fue confirmada por el hijo de Isabel Pantoja, ya que mantiene una sólida relación con Irene Rosales desde el año 2016.

Fabiola Martínez habla sobre los rumores

La noticia ha pillado por sorpresa a Fabiola Martínez, ex pareja del presentador, que ha asegurado no tener "ni idea" de esta supuesta nueva ilusión de Bertín. Además, la venezolana ha confesado que "si ya le llegó el amor me alegro un montón".

"Nosotros tenemos una relación de familia y hacemos todo lo posible por los niños para que lo pasen lo mejor posible dentro de lo que cabe, y si él esta bien todos vamos a estar bien", afirma Fabiola, asegurando que se alegra "muchísimo de que Bertín esté feliz".

