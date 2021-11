Fabiola Martínez y Eugenia Osborne, el lacrimoso momento que revela cómo se llevan

Pese a que el nexo que les unió durante dos décadas se haya roto, Fabiola Martínez y Eugenia Osborne han demostrado la buena relación que ambas siguen manteniendo actualmente.

Y es que, su primer reencuentro público desde que se conociese la inesperada ruptura ha sido testigo de que la separación de la venezolana con Bertín Osborne no ha influido ni en la complicidad ni en el gran cariño que ambas se guardan.

Este martes ambas han coincidido en la presentación de la campaña 'Pequeños Luchadores de Dodot' de la que son embajadoras. Un evento en el que se han dejado llevar por las emociones y en el que las lágrimas y los arrumacos han protagonizado varios de los momentos.

Eugenia Osborne y Fabiola Martínez en la presentación de la campaña 'Pequeños Luchadores de Dodot'

Tras el visionado de la campaña, la hija mediana del periodista no ha podido evitar emocionarse al recordar uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que, Eugenia fue mamá de dos mellizas prematuras de las que solo pudo sobrevivir una: la pequeña Leticia falleció a los ocho días de nacer.

Tristemente Fabiola es conocedora del desgarrador episodio a la que la psicóloga tuvo que hacer frente y es por eso que no ha dudado ni un segundo en consolarle y arroparle al bucear en un pasado que siempre estará presente.

Fabiola Martínez consuela a Eugenia Osborne

''No es una parte que quiera olvidar, pero intento no pensar en ello. Me remueve mucho. Fue un mazazo brutal. Yo tenía dos niñas y mucho miedo. Volver a casa con las manos vacías fue una tristeza que aún recuerdo como si fuera esos días'', ha recordado conmocionada mientras Martínez, visiblemente emocionada también, le agarraba de la mano.

Tras su devastador testimonio, la hija de la fallecida Sandra Domecq ha querido hablar de la pequeña que sí salió adelante y la cual lleva el mismo nombre que su abuela materna: ''Está fenomenal, muy madura para su edad, le encanta leer... me pide una hermanita'', ha relatado.

