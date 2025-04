Fabiola Martínez y Eugenia Osborne aseguran que no sabían que Bertín ya conocía a su hijo con Gabriela Guillén

Esta semana, Bertín Osborne se ha convertido en uno de los protagonistas ofreciendo de nuevo unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Y es que después de mucho tiempo de batalla judicial con Gabriela Guillén, y casi tres meses después de que la Justicia adjudicase oficialmente la paternidad del pequeño al presentador, parece que la situación entre ellos está mejor que nunca.

El propio Bertín sorprendía a los medios este miércoles durante un evento en Madrid confirmando que ya conocía a su hijo. Y no solo eso, es que incluso reconoció que "había estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo".

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Unas declaraciones completamente inesperadas, y es que aunque ya se especulaba con la posibilidad de que Bertín ya conocía al niño, no se sabía que había una relación tan cercana. Palabras que dejaron muy sorprendidos a algunos llegando incluso a ponerlas en duda, pero horas después, la propia Gabriela confirmaba que lo había dicho Bertín era cierto y que estaba "todo bien" entre ellos.

Las que parece que no tenían ni idea de que Bertín ya conocía a su hijo son su exmujer, Fabiola Martínez, y Eugenia Osborne, hija del presentador. Fabiola ha reconocido ante las cámaras que: "Yo no sabía nada. Esa no es mi responsabilidad". Y su hija Eugenia tampoco: "No lo sabía, pero me alegro".

Fabiola Martínez atendiendo a la prensa | Europa Press

Eugenia Osborne haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

¿Provocará que Bertín haya dado este paso gigante con su hijo a que por fin le vayan a conocer sus otros hermanos?