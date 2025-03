¿Conocen los hijos de Fabiola Martínez a su hermano, hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén? Su decisión

La Fundación Soñar Despierto ha celebrado una gala benéfica en el madrileño hotel Westin Palace a la que han asistido numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Fabiola Martínez, siempre involucrada en las causas solidarias, a pesar de llevar unas semanas alejada del foco mediático.

Si bien es cierto que no suele pronunciarse sobre temas de su vida más personal, no ha dudado en responder a los micrófonos de Europa Press si apoyaría a sus hijos en el supuesto de que quisieran conocer a su hermano, hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

Como ha querido dejar claro, las decisiones de sus hijos Kike y Carlos solo las pueden tomar ellos. "Es la vida de mis hijos y ¿sabes qué? Los hijos no pertenecen a sus padres, y menos cuando ya tienen una edad", se ha sincerado, destacando que el mayor ya ha cumplido los 18 y el pequeño tiene 16.

Fabiola Martínez en la gala benéfica de la Fundación Soñar Despierto | Gtres

Hasta la fecha, y según la información que ha llegado a los medios de comunicación, Bertín no conoce a su hijo en común con Gabriela. Ahora, Fabiola ha desvelado que sus hijos tampoco: "Como madre, estaré al lado de ellos siempre (…) Yo lo que quiero es que ellos estén bien".

La exmujer de Bertín ha subrayado que no tiene "ningún problema" en la decisión que tomen Kike y Carlos, dejando claro que no va a meterse en esos asuntos, únicamente para apoyarles. Eso sí, ha destacado que no solo depende de sus hijos, sino que también hay más partes involucradas.

Bertín Osborne, su hijo Kike y Fabiola Martínez | Gtres

"Es decisión de ellos y de la otra parte también. Damos por hecho muchas cosas… Y no digo que no quiera, pero que no es una cuestión de que una persona decida. Son dos, tres, cuatro, cinco…", ha sentenciado.

Lo cierto que es los caminos de Gabriela y Bertín se separaron cuando saltó la bomba del embarazo. Desde entonces, la situación ha sido cuanto menos tensa. Sin embargo, Fabiola, ajena a cualquier polémica, ha confesado que ella no tendría ningún problema en saludarla si se diera la ocasión.

"Oficialmente a mí no me la ha presentado nadie, no nos han presentado", ha zanjado, recordando que al principio de la relación de Gabriela y su ex coincidieron en un evento, pero no hubo ningún intercambio de palabras: "Tampoco me la presentaron. Nunca hemos estado hablando. No voy a ir yo… no procedería".

Como ha desvelado, ahora está en una etapa de tranquilidad, pensando en ella, en sus hijos y feliz con el amor propio, de su familia y de la gente que la rodea.