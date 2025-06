Fabiola Martínez, sobre cómo calificó Gabriela Guillén a Bertín Osborne como padre: "Una persona no cambia"

Muy volcada y apoyando siempre causas benéficas, Fabiola Martínez ha acudido este miércoles a la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer organizada para ayudar a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje.

Allí, tras su paso por el photocall, y siempre tan atenta con la prensa, Fabiola dedicó unos minutos a los medios y se pronunció sobre varios aspectos de actualidad.

Fabiola Martínez, en la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer | Gtres

El primero, sobre las últimas declaraciones que ha hecho Gabriela Guillén sobre cómo es Bertín Osborne como padre, al que calificó como un cero. Unas palabras duras, a las que ha reaccionado así Fabiola: "Lo conocéis bastante porque son ya muchos años los que el señor lleva, mucho más que los que llevo yo y mucho más que los que lleváis vosotros también. Entonces, una persona no cambia de la noche a la mañana. Yo, como madre de algunos de sus hijos, pues estoy contenta". Y es que como ella misma reconoce: "Yo puedo ser mejor madre también, ¿sabes? Si le preguntas a mis hijos, te dirían, bueno, mamá puede mejorar algunas cosas".

Sobre lo que también se ha pronunciado Fabiola ha sido sobre un tema que está recientemente muy de actualidad tras el posado que la pasada semana protagonizaba, por primera vez, Paula Echevarría junto a su hija Daniella Bustamante. ¿Cómo lleva Fabiola la adolescencia de sus hijos, las redes sociales y la exposición mediática?: "Me preocupa mucho. Me preocupa mucho y al que no le preocupe, debería. Porque pues hay muchas cosas, hay mucho contenido que nadie controla y que a nuestros hijos les sale... Es que les sale porque van a un público específico y como cumple esos requisitos, por edad, por contenido que consumen, les llega. Pero bueno, yo hablo mucho con él".

Fabiola Martínez haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

En cuanto a cómo se encuentra ella actualmente, Fabiola confiesa que "estoy en un momento muy bonito, muy creativo, muy activo, muy haciendo muchas cosas, ya que a la promoción de sus memorias, y a su faceta de coach, se suma su introducción en el mundo de la moda con una marca que "se llama Bombini Spain": "¿Sabes lo que significa Bombini? Bienvenido. Y esta mañana he hecho una sesión de fotos impresionante. Con unas que no son modelos, son clientas. Porque voy a hacer toda la campaña con clientas de verdad. Mujeres de verdad. Sin filtros. Es ropa... A mí me gusta lo básico. Yo soy bastante clásica. Pero es verdad que dentro de lo que tenemos, el estilo es que cada uno lo pueda adaptar a su forma".