Ezequiel Garay se pronuncia ante el disgusto y el llanto de Tamara Gorro

Hace apenas unas semanas Tamara Gorro comunicaba a través de redes sociales su separación del deportista Ezquiel Garay con el que lleva más de 12 años de relación. La pareja ha creado una familia con sus dos hijos, Shaila y Antonio y ahora por motivos personales han decidido darse un tiempo en su matrimonio, aunque no sea algo definitivo, sino temporal, para hacer más fuerte su unión.

"Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar", anunciaba la influencer. Estas palabras alertaron a sus seguidores haciendo que la propia Tamara se pronunciara ante los numerosos comentarios para explicar el motivo de su decisión, teniendo que salir finalmente también Ezequiel a su defensa por la evolución de los últimos acontecimientos.

Primeras palabras de Ezequiel Garay tras salir a la luz su separación de Tamara Gorro | Instagram

A través de una entrevista concedida por la segoviana al medio 'El Español', Tamara ha revelado los detalles del distanciamiento entre ella y el argentino, afirmando que esta decisión es algo temporal, pero que no tienen planes de divorciarse sino que es un periodo que ella necesita para recuperarse. "Nuestra intención es morir juntos. Me he propuesto salir de esta y voy a salir, a salir de mi problema. Para nada vamos a divorciarnos, no está en mis planes", declaraba.

Ha sido a raíz de los rumores sobre las infidelidades del ex futbolista y los mensajes dañinos que se produjeron tras la entrada en directo de Tamara al programa presentado por Sandra Barneda por llamada telefónica. Esta conversación ha tenido como objetivo defender a Ezequiel tras las acusaciones, pero no recibió el impacto deseado.

La influencer dolida y afectada por todo lo que estaba ocurriendo se ha roto ante sus seguidores en un intento de desmentir los comentarios, pidiendo respeto y que el tema se tratara con el tacto necesario. "No juzgo ni voy a malmeter. Pero la gente que se está subiendo al carro y mintiendo y dejando a Ezequiel mal, no lo puedo tolerar. Estoy enferma e intento salir pero joder, es imposible con gente así." confesaba Tamara haciendo visible su intento por conseguir que no se ensucie la imagen del padre de sus hijos.

Tamara Gorro dolida | Historias de Instagram de Tamara Gorro

Las lágrimas caían por el rostro de la influencer en un llanto desconsolado ante la impotencia de la situación, lo que ha llevado a su marido, Ezequiel Garay a reaparecer públicamente para calmar la situación y mandarle un mensaje de apoyo a su mujer a la vez que agradece todo lo que ella ha hecho por él.

"Estamos contigo en este camino duro y complicado para ti, no te vamos a dejar sola. Porque todos los días luchemos por volver a ver esas sonrisa en tu cara. Te mereces ser feliz siempre", ha escrito el jugador de fútbol en una historia de Instagram y sobre una foto de ambos, evidenciando su implicación y la buena relación que existe entre ambos.

El mensaje de ánimo de Ezequiel Garay | Instagram Ezequiel Garay

Tanto Tamara como Ezequiel están comprometidos en lograr la recuperación de la influencer lo antes posible para retomar su historia sentimental donde la habían dejado. Un romance que, tras más de una década, mantiene la magia del primer día y en el que la solución a un posible final viene con esta pausa.

